Emploi. La Normandie a moins besoin de main-d'œuvre qu'en 2023

Les entreprises normandes ont moins intention de recruter qu'en 2023. C'est ce qui ressort d'une synthèse publiée par France Travail. 28,2% des établissements envisageaient de recruter cette année. C'est 3,2 points de moins en un an (31,4% en 2023).

Les entreprises de la Manche (33,1%) et du Calvados (29,8%) restent les plus enclines à recruter. Concernant les secteurs, c'est dans l'industrie manufacturière que la demande est la plus forte alors que les perspectives d'embauche sont en baisse dans la construction et les services aux entreprises.

Les projets de recrutements en baisse

125 335 projets de recrutement sont envisagés en Normandie pour 2024. Après plusieurs années de hausse, ce nombre diminue de 10,3% par rapport à 2023, pour revenir à un niveau proche de celui observé en 2022. En un an, le recul est plus marqué dans l'Eure (18,2%). En revanche, les projets sont plus nombreux entre 2023 et 2024 dans la Manche (1,1%).

Le secteur des services aux particuliers reste le premier pôle de recrutement dans notre région. Il rassemble 44% du total des projets d'embauche pour 2024. Le deuxième secteur est la "santé humaine et action sociale" qui concentre à elle seule 15% des projets.

La synthèse de France Travail nous apprend également que 61% des entreprises souhaitant embaucher ont des difficultés à le faire. C'est un peu mieux qu'en 2023 où 70% des entreprises avaient du mal à trouver le bon profil. Pour cette année, cela représente environ 70 000 embauches qui ne trouvent pas de candidats. Le secteur de la construction est particulièrement concerné avec 79% des patrons qui ne trouvent pas la bonne personne.