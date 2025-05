Caux Seine Agglo. L'entreprise ADF est prête à embaucher : elle organise un job dating

Caux Seine Développement, l'agence de développement économique de Caux Seine Agglo, organise, en partenariat avec l'entreprise ADF et l'agence Leader Intérim, un job dating mercredi 28 mai, de 8h30 à 13h à la Maison des Compétences à Lillebonne. L'événement est organisé en collaboration avec France Travail, la Mission Locale et Job76.

ADF est une entreprise industrielle innovante, en plein développement et qui recrute.

Plusieurs profils sont recherchés

ADF, spécialiste de la maintenance industrielle et des services à l'industrie, accompagne les principaux acteurs des secteurs de l'énergie, de la pétrochimie, de la sidérurgie et de l'aéronautique.

Le job dating va permettre aux participants de rencontrer directement les recruteurs d'ADF et de Leader Intérim, de valoriser leur parcours professionnel et de candidater sur place à de nombreuses offres d'emploi en CDI, CDD ou intérim. Plusieurs postes sont à pourvoir, notamment dans les domaines de la mécanique industrielle, de la prévention HSE (hygiène, sécurité, environnement) et sur d'autres profils techniques. Des vidéos immersives permettront de découvrir les métiers et l'environnement de travail chez ADF.

Pour participer à l'événement il faut s'inscrire auprès de la Maison des Compétences, au 02 32 65 11 11 ou via ce lien.