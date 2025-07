Caen. Un village dédié au Tour de France s'installe pendant quatre jours

Ce mercredi 9 juillet, Caen accueillera le contre-la-montre du Tour de France. "C'est une immense fierté pour Caen : même si c'est la 34e fois que le Tour passe par notre ville, cela n'était pas arrivé depuis 2006", explique la municipalité. A cette occasion, un village sera installé du samedi 5 au mercredi 9 juillet, de 10h à 20h, sur le quai François Mitterrand, devant la bibliothèque Alexis de Tocqueville. L'objectif "c'est que ce soit une grande fête populaire, à l'image des moments que le Millénaire nous fait vivre depuis le début de l'année".

Le village associatif :

du vélo pour tous !

En plus d'un stand de la Ville de Caen, le public pourra retrouver des acteurs de la mobilité tels que Twisto ou le réparateur Dim Bike. Plusieurs clubs de sport seront présents pour mettre en valeur l'inclusivité du vélo, notamment Roule ma Poule pour les séniors ou Sport Handi Nature. "Nous avons voulu un événement qui s'adresse à tous : petits et grands, familles, passionnés ou simples curieux", affirme la Ville de Caen. Du samedi au mardi, le public pourra retrouver des courses de draisiennes à partir de 3 ans mais aussi des défis de vitesse ou d'endurance pensés pour les ados et adultes. On note également deux parcours de randonnées vélo tout public organisés de 14h à 16h les quatre jours. "L'objectif est simple : faire aimer le vélo, et encourager son usage au quotidien."

Le Tour de France sur écran géant

Pendant ces quelques jours d'animation, pas question de manquer les étapes !

Tous les jours entre 13h30 et 17h, le Tour de France sera retransmis en direct, sur un écran géant.

Lille, Boulogne-sur-Mer, Dunkerque, Rouen mais aussi le contre-la-montre de Caen : c'est l'occasion de partager le visionnage de la compétition avec d'autres passionnés.