Tour de France à Caen. Circulation, horaire, stationnement… Toutes les infos pratiques

Etre ville de départ et d'arrivée d'un contre-la-montre du Tour de France, c'est une chance inouïe pour la ville qui fête son Millénaire, mais aussi "très impactant", concède Aristide Olivier, maire de Caen. "La Parade Opératique, c'était sur 5km, là c'est quatre fois plus, c'est une autre dimension." Le peloton et tout ce qui l'accompagne s'apprêtent à investir la ville, de quoi engendrer des perturbations le 9 juillet.

Les transports en commun à privilégier

"Pour que tout se passe bien pour tout le monde, il faut anticiper", martèle Aristide Olivier. Dès la veille, mardi 8 juillet, des axes seront bloqués. A partir de 8h, il ne sera plus possible de stationner au sein de la zone départ, sur le quai Vendeuvre, la place Courtonne et quelques centaines de mètres au nord, ni sur la zone arrivée, de la place Fontette, exclue, jusqu'au cours Général de Gaulle. La circulation y sera coupée dès 17h au départ, et 19h à l'arrivée. Sur la zone du parcours, tout stationnement est prohibé dès 14h, et la circulation ferme progressivement à partir de 20h. En résumé, "il ne faut pas utiliser de véhicule dès la veille au soir", demande le maire.

Le lendemain, quelques axes seront proposés pour sortir de la zone "sous cloche", ou pour entrer, bien que ce soit "déconseillé". A compter de 10h le 9 juillet, seuls les véhicules d'urgence pourront entrer à l'intérieur du parcours. Pour accéder ainsi au centre-ville, des parkings relais sont mis en place à Ifs, Beaulieu, Côte de Nacre, le parking des Tritons, le Parc des expositions et le Palais des Sports. Le tramway circulera normalement, sauf entre Copernic et Bernières.

Afin que chacun puisse se renseigner sur sa situation, la ville propose une carte interactive sur son site internet caen.fr, avec toutes les précisions. Un numéro vert est également disponible, au 02 31 30 41 42.