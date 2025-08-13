Alençon. Une nouvelle voiture incendiée dans le centre-ville et une camionnette brûlée à Perseigne

Le calme n'aura duré qu'une dizaine de jours. Deux nouveaux incendies de véhicule ont été recensés à Alençon. Dans la nuit de lundi 11 à mardi 12 août, une voiture a été détruite par les flammes dans la rue des Grands Jardins, non loin de l'hôpital. Ce secteur avait déjà été touché par des incendies "criminels" de véhicules ces dernières semaines. Un témoin aurait entendu des jeunes d'une vingtaine d'années sans les voir, selon la police qui poursuit ses investigations. Plus de 20 véhicules ont été incendiés à Alençon depuis le début du mois de juillet.

• A lire aussi. Alençon. Les patrouilles de police renforcées contre la multiplication des incendies de véhicule

Dans la nuit de mardi 12 à mercredi 13 août, une camionnette a également brûlé dans le quartier de Perseigne. Si la police confirme qu'il ne s'agit pas d'un incendie accidentel, elle ne croit pas que l'événement soit lié aux autres incendies.