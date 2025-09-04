Alençon. Deux nouveaux véhicules brûlés en centre-ville : le feu s'est étendu à la façade d'une maison

Les sapeurs-pompiers d'Alençon sont intervenus vers 23h30 mercredi 3 septembre dans la rue des Fossés de la Barre, près du centre hospitalier, pour l'incendie de deux véhicules. Une voiture et un utilitaire ont été détruits par le feu. La façade de l'habitation devant laquelle ils étaient garés a aussi été endommagée par les flammes. L'incendie n'a fait aucun blessé, d'après le bilan du Sdis (Service départemental d'incendie et de secours) de l'Orne. 18 sapeurs-pompiers ont été mobilisés jusqu'à 2h.

L'incendie est dû à un acte volontaire

Il s'agit des 32e et 33e véhicules brûlés à Alençon depuis le début de l'été. D'après la police nationale, l'incendie est dû à un acte volontaire. Une enquête est en cours.