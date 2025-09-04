En ce moment Mystical Magical Benson Boone
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Alençon. Deux nouveaux véhicules brûlés en centre-ville : le feu s'est étendu à la façade d'une maison

Sécurité. Une voiture et un utilitaire ont été détruits par les flammes dans la soirée du mercredi 3 septembre, près de l'hôpital d'Alençon. L'acte volontaire est retenu par la police nationale, qui enquête.

Publié le 04/09/2025 à 10h25 - Par Simon Lebaron
Alençon. Deux nouveaux véhicules brûlés en centre-ville : le feu s'est étendu à la façade d'une maison
Deux véhicules ont été détruits par les flammes dans la rue des fossés de la barre à Alençon. - Simon Lebaron

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les sapeurs-pompiers d'Alençon sont intervenus vers 23h30 mercredi 3 septembre dans la rue des Fossés de la Barre, près du centre hospitalier, pour l'incendie de deux véhicules. Une voiture et un utilitaire ont été détruits par le feu. La façade de l'habitation devant laquelle ils étaient garés a aussi été endommagée par les flammes. L'incendie n'a fait aucun blessé, d'après le bilan du Sdis (Service départemental d'incendie et de secours) de l'Orne. 18 sapeurs-pompiers ont été mobilisés jusqu'à 2h.

L'incendie est dû à un acte volontaire

Il s'agit des 32e et 33e véhicules brûlés à Alençon depuis le début de l'été. D'après la police nationale, l'incendie est dû à un acte volontaire. Une enquête est en cours.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Alençon. Deux nouveaux véhicules brûlés en centre-ville : le feu s'est étendu à la façade d'une maison
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple