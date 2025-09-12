En ce moment Messy Lola YOUNG
Alençon. Responsables d'une vingtaine de voitures brûlées, deux incendiaires, dont un mineur, ont été interpellés

Sécurité. Un mineur et un majeur ont été interpellés entre mercredi 10 et vendredi 12 septembre à Alençon. Ils sont responsables d'une vingtaine de véhicules incendiés depuis juillet.

Publié le 12/09/2025 à 16h16 - Par Simon Lebaron
Alençon. Responsables d'une vingtaine de voitures brûlées, deux incendiaires, dont un mineur, ont été interpellés
La police a interpellé deux hommes, responsables de nombreux incendies à Alençon cet été.

C'est une longue enquête qui prend fin pour la police nationale d'Alençon. Depuis le mois de juillet, une trentaine de véhicules ont été incendiés dans le centre-ville et différents quartiers de la ville préfecture de l'Orne. A l'origine de ces feux de voitures, deux hommes, un mineur et un majeur, originaires d'Alençon.

Pris en flagrant délit

Le premier incendiaire a été interpellé par la brigade anticriminalité dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 septembre, alors qu'il tentait de brûler un véhicule dans le quartier de Montsort. A la suite de son audition, la police a arrêté le second homme ce vendredi 12 septembre.

"Ces actes étaient purement gratuits et non commandés. Ils agissaient au hasard de leurs sorties, sans viser une marque de voiture ou un quartier en particulier", détaille le commissariat. En deux mois, ils ont détruit une vingtaine de voitures à deux, entre les quartiers de Montsort, Courteille et du centre-ville. Ils ne sont pas les auteurs des incendies à Perseigne, selon la police. Les deux hommes sont déférés devant la justice en fin d'après-midi, ce vendredi.

