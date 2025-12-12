Normandie. La circulation des trains sera compliquée lundi : voici les conseils de la SNCF

Il sera difficile de prendre le train lundi 15 décembre en Normandie. Plusieurs organisations syndicales appellent à la grève du dimanche 14 décembre à 19h et jusqu'au mardi 16 décembre à 8h. Ils protestent contre la possible arrivée de la RATP Dev à la gestion du lot ferroviaire "Etoile de Caen". Dans le cadre de directives européennes, les élus de la Région doivent décider lundi s'ils attribuent cette portion du réseau ferré normand à la RATP Dev, au lieu du gestionnaire historique, la SNCF. Les syndicats vont mener d'ailleurs une manifestation à partir de 9h aux Rives de l'Orne, à Caen, dans le Calvados.

Mon train est annulé, que dois-je faire ?

Par conséquent, des perturbations sont attendues sur l'ensemble des lignes normandes du réseau Nomad. La SNCF conseille à ses clients de vérifier si leur train est bien maintenu dès samedi 13 décembre à partir de 17h sur le site de l'entreprise, la page des trains Nomad et les applications de trafic ferroviaire. Elle recommande également de reporter ses trajets pour un autre jour. Si cela n'est pas possible, la SNCF a assoupli ses règles de remboursement. Près de 26 000 clients qui avaient acheté un ticket pour le 15 décembre ont déjà été prévenus par mail. La société de transport promet de renforcer ses capacités. "Le nombre de places à bord des trains circulant lundi 15 décembre sera augmenté afin d'accueillir les voyageurs devant impérativement se déplacer", conclut la SNCF.