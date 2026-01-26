Caen. A l'Université, des enseignants en situation de handicap recrutés

"Nous avons comme ambition commune l'égalité des chances et l'inclusion", a clamé Lamri Adoui, président de l'Université de Caen. L'établissement a signé, lundi 26 janvier, une convention avec le FIPHFP, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Celle-ci, déjà opérationnelle et d'un montant de 603 500€, permet de structurer et pérenniser les actions en faveur du recrutement des personnes handicapées. Sur les 3 000 agents, plus de 150 sont en situation de handicap. Si les catégories A, B et C de fonctionnaires sont représentées, cette convention prévoit le recrutement d'enseignants-chercheurs. "Ce n'est pas commun", félicite Séverine Baudouin, directrice adjointe du FIPHFP. "On se représente mal un enseignant en situation de handicap, or il y en a." Le président de l'Université évoque un "rôle modèle" qui peut inspirer les étudiants, eux-mêmes en situation de handicap. "Le handicap ne veut pas dire que certains emplois ne nous sont pas accessibles. C'est important que la faculté ait cette responsabilité sociale."