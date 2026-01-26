Caen. A l'Université, des enseignants en situation de handicap recrutés

En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Solidarité. L'Université de Caen et le FIPHFP ont signé ensemble une convention lundi 26 janvier. Celle-ci promeut l'inclusion et l'emploi des personnes en situation de handicap.

Publié le 26/01/2026 à 16h10 - Par Lilian Fermin
Séverine Baudouin, directrice adjointe du FIPHFP et Lamri Adoui, président de l'Université de Caen. En 2021, l'Université employait 90 personnes en situation de handicap, contre 134 en 2024.

"Nous avons comme ambition commune l'égalité des chances et l'inclusion", a clamé Lamri Adoui, président de l'Université de Caen. L'établissement a signé, lundi 26 janvier, une convention avec le FIPHFP, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Celle-ci, déjà opérationnelle et d'un montant de 603 500€, permet de structurer et pérenniser les actions en faveur du recrutement des personnes handicapées. Sur les 3 000 agents, plus de 150 sont en situation de handicap. Si les catégories A, B et C de fonctionnaires sont représentées, cette convention prévoit le recrutement d'enseignants-chercheurs. "Ce n'est pas commun", félicite Séverine Baudouin, directrice adjointe du FIPHFP. "On se représente mal un enseignant en situation de handicap, or il y en a." Le président de l'Université évoque un "rôle modèle" qui peut inspirer les étudiants, eux-mêmes en situation de handicap. "Le handicap ne veut pas dire que certains emplois ne nous sont pas accessibles. C'est important que la faculté ait cette responsabilité sociale."

