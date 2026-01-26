Bocage virois. Trois hommes s'introduisent dans un jardin pour voler une caravane

Le 24 mars 2025, les gendarmes sont appelés pour tentative de vol à Souleuvre en Bocage, dans le Calvados. Sur les lieux, un couple raconte avoir mis en fuite trois personnes qui essayaient de dérober leur caravane. Elles se sont enfuies à bord d'un fourgon blanc. Le mari explique qu'ils sont actuellement en visite chez leur fils et que le véhicule est garé dans son jardin.

L'homme rapporte que son fourgon a été volé

En partant, les forces de l'ordre croisent un camion semblable avec trois personnes dedans. Ils les poursuivent et retrouvent ce véhicule vide embourbé dans un chemin. A l'intérieur, il y a un pied de biche, une perceuse, une clé à molette et une vieille plaque d'immatriculation. Après perquisition, un prélèvement ADN est fait et le propriétaire identifié.

Peu après, l'homme se présente à la gendarmerie pour porter plainte car il dit que son véhicule a été volé. Des collègues policiers rapportent qu'ils ont contrôlé ce camion dans la matinée. C'était bien le propriétaire qui conduisait. Il était accompagné de deux personnes.

Des explications confuses

Entendu le prévenu donne sa version des faits. Lors du contrôle il était avec deux autostoppeurs. Il les a déposés et est parti pêcher en laissant le véhicule ouvert avec les clés dessus. Après enquête, on apprend que le fourgon avait été volé en Belgique quelques mois plus tôt. Le prévenu explique son ignorance. Il l'a acheté sur un site de petites annonces en toute bonne foi.

Au tribunal de Caen le 22 janvier, il nie toujours le délit. Il ne comprend pas ce qu'il fait là. Il n'a rien à voir avec la tentative de vol. Ses explications sont très confuses, il se contredit. Ce qui fait dire à la procureure qu'elle n'est pas du tout convaincue par ses propos. Il a 11 mentions sur son casier judiciaire et est en récidive aggravante. Elle demande 6 mois de prison avec sursis probatoire.

"Dans ce dossier, vous n'avez aucune preuve, juste un faisceau d'indices. Les investigations n'ont pas été faites correctement", affirme l'avocate de la défense. Elle demande la relaxe de son client. Elle sera écoutée puisqu'après délibéré, l'homme est effectivement relaxé.