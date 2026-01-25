En ce moment Atomic City U2
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Bonne table à Rouen. Une cuisine authentique au bistrot Marie-Lyne

Loisir. Ce nouveau bistrot a ouvert au 72 rue Saint-Romain à la place de Goût, boutique à manger, qui a fermé ses portes.

Publié le 25/01/2026 à 11h00
Bonne table à Rouen. Une cuisine authentique au bistrot Marie-Lyne
Elisa Boeckx est la gérante de Marie-Lyne, elle travaille avec Paul Remmeau, chef de cuisine.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le bistrot Marie-Lyne remplace depuis le 29 novembre Goût, boutique à manger rue Saint-Romain à Rouen. La nouvelle propriétaire Elisa Boeckx a conservé la décoration d'origine. Les murs de couleur terracotta apportent de la chaleur au lieu et de la modernité. Des banquettes ajoutent aussi ce côté chaleureux à la pièce.

Une cuisine authentique

Dans ce nouveau restaurant, on retrouve en entrée un mijoté de poulet au lait de coco et curry, en plat des endives braisées au lard fumé, ou encore en dessert un fontainebleau (fromage frais) à la pomme. Deux formules sont proposées : entrée-plat ou plat-dessert à 25€ ou la complète à 28€. Lors de ma venue, je me suis décidée pour les patates douces servies avec du boulgour à la sauce tomate, du haddock fumé, de l'aneth et du chou chinois disposé sur le dessus. Une cuisine sincère et authentique, où les saveurs naturelles des produits, très intéressantes, prennent toute leur place : le boulgour servi avec de la sauce tomate apportait de la gourmandise et la salade de choux et le haddock servi froid, de la fraîcheur. Des oignons en pickles (marinés dans du vinaigre) apportaient aussi une touche d'acidité qui contrebalançait avec le côté salé du haddock fumé. En dessert, j'ai dégusté le gâteau aux dattes avec de la crème diplomate à la cannelle. J'ai apprécié que le gâteau ne soit pas trop sucré. Il était accompagné d'une compotée de zestes de mandarine et de citron et d'une compote de pommes. Sur le dessus, un croustillant caramel et graine de tournesol apportait une nouvelle texture qui se mariait très bien à la crème diplomate.

Patates douces, haddock et boulgour.Patates douces, haddock et boulgour.

Aux manettes de ce bistrot, Elisa Boeckx : "Après avoir travaillé à l'Escale à Oissel, j'ai eu envie de me mettre à mon compte", explique-t-elle. "Je voulais proposer des plats avec des produits locaux et de saison." L'après-midi, le bistrot se transforme en salon de thé jusqu'à 18h.

Pratique. 72 rue Saint-Romain, Rouen. De 12h à 14h30 le midi du mercredi au dimanche. Tel : 02 35 63 04 50.

Galerie photos
Patates douces, haddock et boulgour.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Salle a manger
Salle a manger Gournay-en-Bray (76220) 350€ Découvrir
Matelas anti escarre
Matelas anti escarre Petit-Caux (76370) 110€ Découvrir
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage Cuers (83390) 10€ Découvrir
lot 2grands tapis
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Bonne table à Rouen. Une cuisine authentique au bistrot Marie-Lyne
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple