Bonne table à Rouen. Une cuisine authentique au bistrot Marie-Lyne

Le bistrot Marie-Lyne remplace depuis le 29 novembre Goût, boutique à manger rue Saint-Romain à Rouen. La nouvelle propriétaire Elisa Boeckx a conservé la décoration d'origine. Les murs de couleur terracotta apportent de la chaleur au lieu et de la modernité. Des banquettes ajoutent aussi ce côté chaleureux à la pièce.

Une cuisine authentique

Dans ce nouveau restaurant, on retrouve en entrée un mijoté de poulet au lait de coco et curry, en plat des endives braisées au lard fumé, ou encore en dessert un fontainebleau (fromage frais) à la pomme. Deux formules sont proposées : entrée-plat ou plat-dessert à 25€ ou la complète à 28€. Lors de ma venue, je me suis décidée pour les patates douces servies avec du boulgour à la sauce tomate, du haddock fumé, de l'aneth et du chou chinois disposé sur le dessus. Une cuisine sincère et authentique, où les saveurs naturelles des produits, très intéressantes, prennent toute leur place : le boulgour servi avec de la sauce tomate apportait de la gourmandise et la salade de choux et le haddock servi froid, de la fraîcheur. Des oignons en pickles (marinés dans du vinaigre) apportaient aussi une touche d'acidité qui contrebalançait avec le côté salé du haddock fumé. En dessert, j'ai dégusté le gâteau aux dattes avec de la crème diplomate à la cannelle. J'ai apprécié que le gâteau ne soit pas trop sucré. Il était accompagné d'une compotée de zestes de mandarine et de citron et d'une compote de pommes. Sur le dessus, un croustillant caramel et graine de tournesol apportait une nouvelle texture qui se mariait très bien à la crème diplomate.

Patates douces, haddock et boulgour.

Aux manettes de ce bistrot, Elisa Boeckx : "Après avoir travaillé à l'Escale à Oissel, j'ai eu envie de me mettre à mon compte", explique-t-elle. "Je voulais proposer des plats avec des produits locaux et de saison." L'après-midi, le bistrot se transforme en salon de thé jusqu'à 18h.

Pratique. 72 rue Saint-Romain, Rouen. De 12h à 14h30 le midi du mercredi au dimanche. Tel : 02 35 63 04 50.