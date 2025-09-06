En ce moment Die With A Smile (feat Bruno Mars) Lady Gaga
Bonne table à Rouen. La Crêpe dans le bec, gourmande et accessible

Loisir. La Crêpe dans le bec remplace l'ancien bar Le Diapason à l'Espace du Palais. Convivialité et simplicité garanties. 

Publié le 06/09/2025 à 11h00 - Par Alexandre Leno
Déjà présente dans l'Eure et le Calvados, La Crêpe dans le bec s'implante désormais à Rouen.

Même carte, même décoration et même équipe. Si vous connaissez déjà La Crêpe dans le bec à Bernay, Lisieux ou au Bec-Hellouin où le concept est né, vous ne serez pas surpris de ce nouveau restaurant lancé le 14 août à l'Espace du Palais à Rouen, en lieu et place de l'ancien Diapason. Couleur vert pelouse sur les murs et ambiance bistrot moderne, la crêperie offre un décor apaisant. A la carte, beaucoup de choix de galettes (16 au total). Je la choisis forestière pour l'occasion : emmental, poitrine grillée, champignons, crème, œuf et salade en accompagnement. Je boucle le repas par un classique : une crêpe au froment caramel au beurre salé. En plus de la boisson, la note monte à 20,20 euros, ce qui est tout à fait abordable. Le restaurant propose aussi une formule midi (entrée, plat et dessert) pour 19,90 euros sans les boissons et un menu avec des galettes plus garnies pour 26,90 euros. 

Un concept bien connu dans l'Eure

Le concept est simple : une table gourmande "à l'image de son patron" et accessible en termes de prix. A sa tête, David Tuchband, qui a d'abord monté plusieurs "La Crêpe dans le bec" dans l'Eure à partir de 2012 avant de s'intéresser à Rouen. "C'est un challenge pour nous, nous sommes déjà bien installés dans l'Eure, l'idée est de développer la franchise en ville cette fois-ci." Séduit par l'emplacement, le patron espère donc attirer une clientèle plus urbaine, tout en gardant l'identité du premier du genre au Bec-Hellouin lorsqu'il était tout seul en cuisine, accompagné de sa femme en salle. "Quand j'ai fait ma carte, j'ai travaillé des recettes que je faisais maison chez moi et depuis 14 ans, ça n'a pas changé. Même si je ne suis plus en cuisine je continue de créer mes recettes", revendique le patron. La carte change deux fois par an sur l'ensemble des crêperies de David Tuchband. 

Pratique. 8 allée Eugène Delacroix. Service en continu de 11h à 22h30 du lundi au jeudi et jusqu'à 23h vendredi et samedi. Tel. 02 32 12 19 64.

Galerie photos
La crêpe forestière.

