En ce moment Atomic City U2
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Orne. Devenez figurants pour jouer dans le court-métrage historique "Forged"

Culture. Du mardi 4 au vendredi 7 novembre 2025, vingt bénévoles sont recherchés pour figurer dans le court-métrage historique "Forged", réalisé par Raphaël Biss, dans lequel se déroulera un duel entre deux chevaliers, à Val-au-Perche (Orne).

Publié le 22/10/2025 à 18h03 - Par Lucie Peudevin
Orne. Devenez figurants pour jouer dans le court-métrage historique "Forged"
Des figurants sont recherchés pour assister à une scène de joute médiévale dans le film "Forged". - Val-au-Perche

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Retour au XVe siècle. La production du court-métrage historique Forged, Cool Colorado Production, recherche 20 figurants bénévoles pour assister à un combat de joute médiévale. Le tournage de la scène finale du film, réalisé par Raphaël Biss, aura lieu du mardi 4 au vendredi 7 novembre à Val-au-Perche (Orne), dans un lieu encore tenu secret.

Inspiré d'une histoire vraie

Inspiré d'une histoire vraie datant de 1490, le film retrace la vie de la fille d'un comte malade qui se déguise pour participer à une joute mortelle pour sauver sa famille de la ruine.

Un casting médiéval

Sur demande, les figurants auront la possibilité de voir leur nom apparaître au générique du film, en plus de tourner aux côtés d'Alicia Cussac, Elie Kaempfen, connu pour son apparition dans la série Netflix Emily in Paris, ou encore l'acteur Murray Mcarthur, qui a joué dans deux épisodes de la série Game of Thrones.

De 8h à 17h, les participants assisteront à un combat entre deux chevaliers. "Certains figurants devront également interpréter des réactions face aux affrontements", précise la ville du Val-au-Perche dans un communiqué. Les costumes seront fournis et pourront être amenés par les figurants s'ils correspondent à l'époque médiévale. Les repas seront également prévus sur le tournage.

Tous les âges sont susceptibles d'être retenus, à l'exception des enfants en bas âge. A noter que les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d'un adulte.

Pratique. Pour postuler, il suffit d'envoyer vos disponibilités, une photo récente, votre taille ainsi que, le cas échéant, des photos de costume médiéval que vous possédez, à coolcoloradoproduction@gmail.com

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Orne. Devenez figurants pour jouer dans le court-métrage historique "Forged"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple