Orne. Devenez figurants pour jouer dans le court-métrage historique "Forged"

Retour au XVe siècle. La production du court-métrage historique Forged, Cool Colorado Production, recherche 20 figurants bénévoles pour assister à un combat de joute médiévale. Le tournage de la scène finale du film, réalisé par Raphaël Biss, aura lieu du mardi 4 au vendredi 7 novembre à Val-au-Perche (Orne), dans un lieu encore tenu secret.

Inspiré d'une histoire vraie

Inspiré d'une histoire vraie datant de 1490, le film retrace la vie de la fille d'un comte malade qui se déguise pour participer à une joute mortelle pour sauver sa famille de la ruine.

Un casting médiéval

Sur demande, les figurants auront la possibilité de voir leur nom apparaître au générique du film, en plus de tourner aux côtés d'Alicia Cussac, Elie Kaempfen, connu pour son apparition dans la série Netflix Emily in Paris, ou encore l'acteur Murray Mcarthur, qui a joué dans deux épisodes de la série Game of Thrones.

De 8h à 17h, les participants assisteront à un combat entre deux chevaliers. "Certains figurants devront également interpréter des réactions face aux affrontements", précise la ville du Val-au-Perche dans un communiqué. Les costumes seront fournis et pourront être amenés par les figurants s'ils correspondent à l'époque médiévale. Les repas seront également prévus sur le tournage.

Tous les âges sont susceptibles d'être retenus, à l'exception des enfants en bas âge. A noter que les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d'un adulte.

Pratique. Pour postuler, il suffit d'envoyer vos disponibilités, une photo récente, votre taille ainsi que, le cas échéant, des photos de costume médiéval que vous possédez, à coolcoloradoproduction@gmail.com