Rouen. Cinéma : cette année, le festival Courtivore propose… de plonger avec les requins !

En plus de ses films en compétition présentés à l'Ariel et à l'Omnia, le Courtivore, festival du court-métrage bien connu dans l'agglomération de Rouen, organise de nombreuses séances thématiques pour le plaisir des curieux. Elian Pirio, programmateur, annonce la couleur.

Comment la programmation

s'adapte-t-elle aux lieux ?

"Les films doivent s'adapter à l'esprit du lieu qui nous accueille. Pour le musée des Beaux-Arts, il s'agira de films dont l'action se déroule dans des musées et la projection se fera au sein même du musée. Au Quartier libre, qui affiche une programmation assez militante, on propose un programme engagé, intitulé 'Make Short Films Great Again'. Au centre photographique, on a pris le parti de trouver des films qui font écho à l'exposition du moment, une série de films mettant en scène des personnages dans leur environnement quotidien. Cela demande un travail de recherche assez passionnant !"

Quelles sont les nouveautés

de cette édition ?

"La plus remarquable nouveauté, c'est la séance en réalité virtuelle du film 700 requins présenté à l'Atrium. Cette année, on avait envie de proposer quelque chose d'un peu différent et en écho à l'exposition sur le thème de la mer, on a donc choisi de proposer des séances 'immersives'. Avec ce film, on pourra donc suivre avec un casque de réalité virtuelle une équipe de plongeurs en expédition pour observer les requins. C'est une technologie qui est de plus en plus tendance et que je voulais partager avec nos spectateurs."

Que nous réserve la sélection de films

en compétition ?

"L'objectif est de présenter une sélection d'une vingtaine de films avec ce qui nous semble être le meilleur du court-métrage de l'année, en veillant à diversifier les genres, les styles et les sujets. On a des sujets graves comme les violences intrafamiliales, le racisme ou la pression au travail mais le court-métrage offre aussi très souvent un regard décalé sur le monde avec des propositions parfois drôles et loufoques !"

Pratique. Du 14 mai au 14 juin, dans l'agglomération. Programmation sur courtivore.com.