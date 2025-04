Rouen. Quartier Libre lance sa saison d'été avec électro, brunchs et soirées festives

Si le Quartier Libre propose tout au long de l'année des événements, il densifie actuellement son programme d'activités à l'occasion de la belle saison, inaugurée début avril avec un week-end festif et électro et promet une saison riche de découvertes.

Musique : le grand tour d'horizon

"L'esthétique musicale est très variée, annonce Claire Bruhan, co-programmatrice, house, eurodance, trans, rap, techno et rock, il y en a vraiment pour tous les goûts." Deux fois par mois, sous l'Agora, le Quartier Libre accueille une Parenthèse : "C'est notre format plein air phare, qui commence en after work et finit après minuit, c'est aussi l'occasion d'accueillir des têtes d'affiche comme Mézigue, Marina Trench et Dvde le 26 avril prochain pour une soirée House mais c'est surtout l'électro qui est mise en valeur pour ces Parenthèses." Parmi les formules popularisées par la friche, les concerts gratuits des jeudis solaires organisés d'avril à juin, puis de septembre à octobre, s'adressent aux étudiants et mettent en valeur les talents locaux ; le Club Bouillant, formule à prix mini, met en valeur des artistes émergents ou confirmés partageant la scène avec un artiste local ; et La Nuit Fériée, nouveauté de la saison, permet de célébrer en musique les veilles de jours fériés : "Prochain rendez-vous avec Hélios, le 30 avril."

Partage et convivialité

Depuis début avril, le Quartier Libre a rouvert dans son entièreté. "Les espaces extérieurs sont accessibles : terrain de pétanque, son bar emblématique le Troquet et la scène open-air l'Agora." En plus de la programmation musicale, le Quartier Libre organise de très nombreux événements qui misent sur la convivialité. "Un grand classique, c'est notre brunch/poulet du dimanche ou bien les soirées brochettes pompettes tous les mercredis qui viennent remplacer les soirées raclettes pompettes hivernales." Mais c'est aussi et surtout un espace de découvertes qui propose des soirées participatives en partenariat avec des associations locales comme Garden Swing, qui nous initie à la danse Lindy Hop et un rendez-vous hebdomadaire de comédie club. Installés dans des containers, des créateurs présentent leur travail et un marché de créateurs s'annonce même pour juillet pour étoffer ces propositions. Enfin, le Quartier Libre accueille aussi des festivals partenaires comme Terre de Paroles et Courtivores pour faire rimer culture et convivialité. "Trois soirées courts-métrages sont déjà annoncées les 14, 21 mai et 4 juin." Alors à vos agendas !

Pratique. Infos sur lequartierlibre.org.