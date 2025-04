Près de Rouen. "Sha Doizo", du théâtre poétique à mains nues

La compagnie Friiix club, créée en 2014 à Bordeaux par Frédéric Féliciano, se spécialise dans l'art de la marionnette mais avec pour objectif de moderniser la discipline. Le Friix club présentera mercredi 30 avril à l'ECFM de Canteleu une pièce qui témoigne de cette volonté de faire évoluer l'art de la marionnette : Sha Doizo.

Renouveler la discipline

A travers ses nombreuses créations, Frédéric Féliciano et ses complices déclinent sous toutes ses formes cette discipline. Partant de la traditionnelle marionnette à gaine dans un castelet, formule typique de guignol dans laquelle le manipulateur est à vue, il s'essaye ensuite à des formes de plus en plus variées : marionnettes sac, théâtre à mains nues, manipulation d'objets, jusqu'à innover avec un concept original nommé "Manganette", qui fusionne marionnette et esthétique manga.

Une technique maîtrisée

sur le bout des doigts

Dans la pièce Sha Doizo, ce sont les mains elles-mêmes qui se font marionnettes. Un faisceau de lumière dirigé sur les mains maintient dans l'ombre le marionnettiste. Cette technique de théâtre à mains nues s'apparente parfois à celle de l'illusionnisme et stimule l'imagination du spectateur.

Sha Doizo est un seul en scène héritier du précédent spectacle Mano Dino qui a fait le succès de la compagnie. Le Friiix club annonce déjà 300 dates un peu partout en France pour la tournée 2024-2025 de Sha Doizo. Mais qu'est-ce qui fait le succès de cette petite pièce de 25 minutes accessible dès 1 an ? Sans aucun doute son universalité. Car cette pièce sans parole, accompagnée par la musique de Jacques Ballue, partenaire fidèle de la compagnie, est un voyage initiatique. Chacun projette ses émotions sur ce visuel, quel que soit son âge. Et pour mieux convoquer l'imagination, le décor et les accessoires sont minimalistes. Mais la lumière joue un rôle essentiel pour capter l'attention du spectateur. Sur un rythme enlevé, entre cartoon, bossa-nova et ambiance jazzy, on partage les émotions de ce personnage : amour déçu, peines et espoirs. Une pièce joyeusement fantaisiste !

Pratique. Mercredi 30 avril à 10h30. ECFM de Canteleu. 2,7 à 7,4€. ville-canteleu.fr.