Près de Rouen. Au fil d'Œdipe : une pièce originale de la Cie Les Anges au plafond

Mis en scène par Camille Trouvé et interprété par Brice Berthoud, qui manipule sur scène les marionnettes, ce spectacle du duo est le deuxième volet d'un diptyque inspiré par les mythes fondateurs. "2 000 ans après, ce mythe explore toujours notre humanité", souligne Camille, qui choisit une relecture du mythe qui s'apparente aussi à une enquête policière avec pour toile de fond l'exil et la quête d'identité. "On commence l'histoire par l'oracle terrible, puis il va chercher à identifier le tueur de son père jusqu'à découvrir sa culpabilité."

Des marionnettes suspendues

Le dispositif scénique est très original : les marionnettes sont suspendues dans des cocons et prennent vie dans les mains de Brice, le public est installé directement sur le plateau au plus près de l'action, les machineries sont animées à vue par le régisseur plateau et le tout est accompagné par une musique live singulière et atemporelle qui souligne la modernité du sujet.

Pratique. Jeudi 7 et vendredi 8 décembre à 20h30, au Rive Gauche à Saint-Etienne-du-Rouvray. 5 à 18€. 02 32 91 94 94