Rouen. Et si le général de Gaulle vivait en 2025 ? Une fable désopilante sur notre monde

C'est en visitant le mémorial Charles de Gaulle et en se plongeant dans le livre d'or où nombreux souhaitent encore le retour du général, que Mathieu Kalka, auteur et comédien, trouve l'idée du spectacle De Gaulle est de retour. Il tente d'imaginer quel choc le général de Gaulle subirait s'il était de retour à notre époque. "A la façon d'un Hibernatus, le général revient. C'est une concierge qui le renseigne sur notre quotidien. Ce n'est pas un spectacle politique ou historique, même si les anecdotes citées sont véridiques mais c'est plutôt un moyen de se questionner sur notre monde actuel par le rire." En tant que concierge, Pascale Gatineau incarne le Français moyen. Charles de Gaulle découvre médusé le changement d'heure, le micro-ondes, les réseaux sociaux et les textes de Jul, lui qui avait censuré une chanson de Michel Sardou ! "Ce qui fait rire, c'est le décalage constant créé par l'anachronisme", conclut Mathieu Kalka.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Théâtre à L'Ouest Rouen (@theatrealouestrouen)

Pratique. Les 23 février et 27 avril à 15h, au Théâtre à l'ouest à Rouen. Tarifs : 21 à 25€. theatrealouest.com.