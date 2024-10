Rouen. Aidez le père Noël  à retrouver son carnet d'adresses !

Destiné aux 6-11 ans, le spectacle interactif "Enquête en Laponie", co-produit par le Théâtre des dunes et la Cie de l'école des filles, est né de la complicité de Nadine Malo et Jean-Christophe Parquier, partenaires à l'écriture et sur la scène. "Nous avons choisi comme parti pris la forme du polar, ce qui n'est pas courant dans les spectacles jeunesse, annonce Nadine. Dans cette pièce, le carnet d'adresses du père Noël a été dérobé et les enfants doivent participer à l'enquête pour sauver Noël." Dans le chalet du père Noël, Santa reçoit en pyjama les enfants. Il est assisté par sa secrétaire qui sera son alliée dans son enquête, mais une sorcière cherche à lui nuire. "Dans ce spectacle, la chanson est omniprésente, précise Nadine. Chaque personnage a son thème qui colle à sa personnalité : la sorcière est disco, le père Noël rock'n'roll alors que l'assistante du père Noël est plus lyrique." Toutes les musiques du spectacle sont des créations originales.

Pratique. Du 28 octobre au 3 novembre, au Théâtre à l'Ouest. Tarifs : 10 à 12€. Infos sur theatrealouest.com.