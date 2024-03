Rouen. Le Syndrome de Michel : Lexa pique sa crise pour le meilleur et pour le rire !

Le geek à capuche donneur de leçon est de retour avec un deuxième seul en scène incisif et décalé. Axel Lattuada, alias L3X@ qui, dès 2017, a su se faire un nom sur YouTube avec sa web série Et tout le monde s'en fout en vulgarisant avec rage et énergie des sujets de société en cours format, présente un deuxième spectacle tout aussi inspiré. Après un premier spectacle du même nom que la série, c'est avec Le Syndrome de Michel qu'il déconstruit nombre d'idées reçues pour défendre les femmes. Sous forme d'une conférence, il prend à partie ses spectateurs, illustre ses propos d'exemples cocasses et dresse un état des lieux d'une société malade. Fustigeant Michel Sardou et ses malheureuses remarques machistes et rétrogrades issues d'interviews officielles, L3X@ prend à partie son auditoire et dénonce la masculinité toxique. Accompagné par sa guitare, il chante des textes engagés et révoltés, comme à son habitude avec beaucoup de second degré.

Pratique. Mardi 26 à 21h et mercredi 27 mars à 19h. Théâtre à l'Ouest à Rouen. 25€. theatrealouest.com