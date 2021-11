Société. Réfugié.e.s en 9 lettres

Marie Mellier et Nadia Sahali sont à l'origine de la Spark: une jeune compagnie rouennaise qui met l'accent sur les sujets sociétaux et compose aussi bien des spectacles pour adultes que pour enfants. Avec Réfugié.e.s en 9 lettres, un spectacle pluridisciplinaire présenté à l'ECFM de Canteleu le 9 novembre 2017, elles évoquent le parcours des migrants et donnent aux enfants des clés pour comprendre ce problème de société.

Expliquer une situation complexe

"Nous sommes investies au niveau local dans une association qui vient en aide aux migrants sur Rouen, explique Nadia. Il nous a semblé important de parler de ce sujet aux enfants car il n'est pas simple de faire le tri dans les informations qu'on leur communique. Nous avons ressenti le besoin de faire entendre cette parole aux plus jeunes d'autant plus que nous sommes maman toutes les deux." Alors, pour faire comprendre ce fait de société, Marie et Nadia dressent le parcours de trois personnages: un Indien de Pondichéry, un jeune garçon grec d'Athènes et une famille syrienne d'Alep : "Ces histoires s'inspirent des témoignages que nous avons recueillis mais nous avons aussi consulté beaucoup d'albums jeunesse sur ce thème". À travers ces trois histoires, les comédiennes évoquent les différentes raisons qui peuvent pousser une personne à quitter son pays: la guerre, l'économie ou le climat.

Un récit animé

"Nous lions dans ce spectacle toutes nos disciplines et nous nous exprimons par divers moyens: le théâtre, le dessin, la chanson". Ce spectacle pluridisciplinaire a été créé grâce à la complicité de deux musiciens qui seront également sur scène pendant le spectacle: Olivier Hue aux cordes joue du tanbûr ou du Oud, des instruments traditionnels d'Orient et Nicolas Lelièvre l'accompagne aux percussions et à l'harmonium. "Les chansons sont parfois chantées en langue étrangère et les mélodies sont inspirées par les pays d'origine de nos protagonistes". Le récit est donc souligné par une ambiance musicale mais cette narration est également appuyée par le recours au dessin: "Marie dessine devant le public sur tableau noir les aventures de ces migrants. D'autres dessins préparés en amont s'animent à la façon du théâtre de marionnette. Tout concourt à sensibiliser l'auditoire à ces destins qui pourraient être les nôtres. La forme elle-même est intimiste, les enfants nous entourent sur scène. Ce spectacle est conçu pour amener à la discussion et à la réflexion."

Pratique. Jeudi 9 novembre à 18h30. ECFM de Canteleu. Tarifs 2 à 6€. Tél. 02 35 36 95 80

