Rouen. Les jeudis de Saint-Maclou : une série de concerts par La Maison illuminée

La Maison illuminée, "association de création réunissant un ensemble d'artistes musiciennes et musiciens, chanteuses et chanteurs" dirigée par Oswald Sallaberger, prend ses quartiers d'été à Saint-Maclou à Rouen pour le plus grand bonheur des mélomanes. Il nous parle de cette nouvelle saison musicale :

Que symbolise pour vous l'église Saint-Maclou ?

"La Maison illuminée fête ses 10 ans cette année : c'est un ensemble à géométrie variable qui crée des concerts sur mesure, adaptés aux lieux. Ce qui nous a réunis au départ, c'est le désir de jouer en dehors du cadre conventionnel de la salle de concert. Or notre territoire regorge de lieux patrimoniaux remarquables : abbayes, églises, châteaux… L'église Saint-Maclou est de ceux-là ! Nous avons commencé à jouer à Saint-Maclou de manière ponctuelle, puis grâce au soutien du curé de la paroisse, nous avons instauré il y a trois ans cette série de concerts estivaux tous les jeudis. La lumière est incroyable dans cet édifice et la musique entre en résonance avec la spiritualité des lieux."

L'église paroissiale offre un cadre exceptionnel à ces concerts !

Quel est le répertoire choisi pour cette série de concerts ?

"Nous favorisons l'esprit d'ouverture. La Maison illuminée veut rendre ces concerts accessibles au jeune public et les jeunes artistes sont aussi mis en valeur. Le répertoire est défini collégialement et donne l'opportunité à des grands solistes de se libérer du poids de la commande : ils sont aussi impliqués dans le programme. Nous recevrons par exemple Joseph Carver, soliste américain vivant à Rouen, mais aussi Albane Carrère, qui jouit d'une renommée internationale, ou encore Margot Mellouli qui, dans le concert du 19 juin, célèbre 1 000 ans de création musicale. Pour ce nouveau programme, nous avons choisi de réinterpréter de grandes œuvres classiques, mais aussi de donner à entendre des œuvres moins connues, des curiosités, tout en mettant l'accent sur la création régionale. Le répertoire balaye tous les genres, des chants grégoriens à Mozart, jusqu'à la musique impressionniste."

Quelle est la ligne conductrice de ces jeudis de Saint-Maclou ?

"Si le programme est très varié, ce qui nous tient à cœur surtout, c'est de célébrer la beauté sous toutes ses formes. Que ce soit par le Petit livre des notes de Jean-Sébastien Bach offert en cadeau de mariage à sa future épouse, très doux et très personnel, ou par une chanson des Beatles interprétée par la mezzo-soprano Margot Mellouli."

Pratique. Chaque jeudi jusqu'au 3 juillet. Eglise Saint-Maclou à Rouen. Infos et tarifs sur lamaisonilluminee.com