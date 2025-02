Près de Rouen. Emilie Loizeau : une pop prophétique et poétique !

Venue présenter son 10e album studio au Trianon, Emilie Loizeau se livre sans artifice et avec la simplicité qu'on lui connaît. En tournée depuis novembre dernier, elle offre avec La souterraine un album sensible et subtil, plein de délicieuses contradictions qui font toute sa poésie et tout son charme. Cet album, que l'on pourrait définir comme une longue quête d'amour semée d'embûches et où l'espoir pourtant partout rayonne, est un petit bijou qu'elle a fait naître avec la complicité du réalisateur John Parish. Elle avait déjà avec lui enregistré le précédent opus, Icare. Fait de mélodies délicates et de messages forts, sombre par ses thèmes, lumineux par sa forme, La Souterraine est un album aussi émouvant et intelligent, intimiste et pourtant universel, où elle crie doucement sa colère contre la bêtise humaine obstinée de son timbre délicat, et dans lequel elle nous incite à nous libérer pour partir sur les chemins de Venus.

1er février à 20h30 à Sotteville-lès-Rouen. 5 à 32€. trianontransatlantique.com