Sotteville-les-Rouen : Le festival VivaCité accueille les arts de la rue

Il se distingue ce week-end par la richesse de sa programmation. Sollicitant des compagnies plébiscitées les années précédentes par le public pour de nouveaux spectacles, le festival promeut de nouvelles compagnies tels que le Theater Titanick et sa symphonie des fourneaux : un concert industriel qui donne la parole aux machines dans un show savamment orchestré. Mais le véritable sujet, c'est l'Homme, dont Viva Cité traduit avec poésie les peurs et les rêves, les quêtes d'identité, le libre arbitre et l'incroyable maladresse.

Pratique. Du vendredi 28 juin, au dimanche 30 juin, à Sotteville-lès-Rouen. Gratuit. Infos www.mairie-sotteville-les-rouen.fr