Sorties : que faire à Rouen ce week-end ?

ANIMATIONS

Soirée puriste à l'Archéojazz

Les inconditionnels du festival seront heureux de partager une soirée jazz menée avec brio par Sylvia Fernandez et Chick Corea and the Vigil.

Pratique : Vendredi 28 juin, à 20h30, Le vieux château, à Blainville-Crevon dans le cadre du Festival

Archéojazz. Tarifs 23 à 32€. Tél. 02 35 34 24 82

Arrête ton cinéma

L'atelier Théâtre Jeune présente pour la fin de saison une comédie en deux tableaux qui croque avec tendresse les affres de l'adolescence.

Pratique : Samedi 29 juin, à 18h, Le petit Ouest, à Rouen. Tarif 4€. Tél. 02 35 98 15 60

Fête du vélo

Petit-Quevilly se met au vert en célébrant la petite reine grâce à de nombreuses activités?: balades à vélo, concert-guinguette, bourse au vélo, démonstrations et intiations au BMX.

Pratique : Samedi 29 juin, de 10h à 17h, nouvelle place Neruda, à Petit-Quevilly. Tél. 02 35 63 75 73

Déjeuner costumé sur l'herbe

Franqueville-Saint-Pierre vit au rythme de l'impressionnisme le temps d'un après-midi. Au programme?: atelier de peintures, concours de déguisements.

Pratique : Dimanche 30 juin, de 12h à 18h, Parc d'activités du SVOM de Mesnil-Esnard/Franqueville.

EXPOSITIONS

La Seine de Lebourg

Formé à l'académie libre de peinture de Joseph Delattre, Lebourg fut un passionné des paysages fluviaux. Il dépeignait avec brio ces atmosphères changeantes.

Pratique : Jusqu'au dimanche 25 août, Maison des arts, à Grand-Quevilly. Gratuit. Tél. 02 32 11 09 79

Autres mondes

L'artiste plasticienne Julie Tocqueville explore le monde qui l'entoure avec un nouveau regard et découvre des espaces sous-jacents occultés. Une question de point de vue.

Pratique : Jusqu'au samedi 20 juillet, du mercredi au samedi, de 14h à 18h, Plot HR, Rouen. 02 35 12 08 53

Dans ses petits papiers

La sculpteure finlandaise Johanna Häiväoja fixe ses oeuvres éphémères de papiers en moulant des bronzes. Pour le vernissage de l'exposition, la galerie Mona invite le groupe Porion.

Pratique : Jeudi 27 juin, à 19h, exposition jusqu'au vendredi 26 juillet, Galerie Mona, à Rouen. Tél. 06 26 85 70 98

Les séries de Gérard Titus-Carmel

Réflexion sur la densité, le rythme et l'écriture plastique, l'oeuvre de Gérard Totus-Carmel décline des motifs de base pour mieux rationnaliser la composition.

Pratique : A partir du samedi 29 juin, Centre d'art, Saint-Pierre de Varengeville. Gratuit. Tél. 02 35 05 61 73

SPECTACLES

Battle Hiphop et électro

Au coeur du Kindarena s'affrontent DJ Asfalte, DJ Bats et Ben Johnson sous l'égide des juges Kelfton, Goku et Alfreda. Une joute verbale, musicale et sportive?!

Pratique : Samedi 29 juin, de 14h à 19h, au Kindarena de Rouen. Tarif 12€. Résa sur www.ticketnet.fr

Fatals Picards, du rire et du rock

Avec 11 albums à leur actif et des paroles truculentes truffées de jeux de mots, les Fatals Picards n'ont rien à envier à Bobby Lapointe. Du rock efficace et comique.

Pratique : Vendredi 28 juin, à 21h, place Marcel Ragots, à Franqueville-Saint-Pierre. Gratuit.