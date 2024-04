Rouen. Don Giovanni de Mozart : le joyeux drame en version concert

C'est à Ben Glassberg, un passionné de Mozart, que revient le privilège de diriger cette version de l'opéra Don Giovanni, le plus populaire de Mozart. "Cette version nous permet un retour à l'essentiel, ce sont nos oreilles qui orientent notre compréhension de l'œuvre. La musique et les chants sont tellement expressifs qu'il est très facile de suivre l'intrigue", souligne-t-il. la partition suggère toutes les émotions humaines : "C'est ce qui fait de Mozart un auteur exceptionnel et de Don Giovanni un chef-d'œuvre du répertoire." Cela nous aide à comprendre le drame qui se joue. Pour cette performance exceptionnelle, 50 musiciens sont rassemblés sur scènes, 20 choristes et huit solistes : "Un casting de choix, nous avons recruté l'élite : des jeunes chanteurs très talentueux qui ont déjà collaboré avec de prestigieuses maisons d'opéra à travers le monde comme Huw Montague Rendall dans le rôle-titre, Eric Ferring ou Nardus Williams."

Pratique. Samedi 20 avril. Théâtre des arts à Rouen. 10 à 46€. operaderouen.fr.