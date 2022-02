Rouen. Le Parc-expo va accueillir le plus grand salon de la bière en Normandie

Devant la Bretagne et même le Nord, la Normandie est "la région qui consomme le plus de bières", souligne Nicolas Bonnet. L'entrepreneur, installé à Elbeuf (Seine-Maritime), travaille dans ce milieu depuis une vingtaine d'années et dirige notamment All beer, à la fois grossiste et proposant une large cave pour les particuliers.

Succès grandissant

À ce titre, et à celui de brasseur de la Septante six, Nicolas Bonnet participe chaque année au Salon gourmand au Parc des expositions de Rouen, où il a vu passer "un stand consacré à la bière à un pôle entier". Fort de ce constat et de la demande du public, il a alors eu l'idée de créer un salon, sur le même modèle que ce qui peut exister dans d'autres villes, comme Nancy ou Lyon.

L'organisation de ce nouveau rendez-vous a été confiée au Parc des expositions. En s'appuyant sur l'étude menée, Jean-Luc Alquier, directeur commercial et marketing à Rouen expo événements, souligne "le nombre de brasseries croissant en Normandie" et l'absence d'un salon de cette ampleur. En Seine-Maritime, seule l'abbaye du Valasse accueille, chaque année, un salon réservé aux brasseurs locaux.

Des "authentiques cuisiniers"

L'idée des Beer days est de rayonner bien au-delà : "nous espérons avoir entre 80 et 100 exposants avec la présence de Normands mais aussi de gros brasseurs comme des Belges", expose Nicolas Bonnet, partenaire de ce nouveau rendez-vous. Le principal pour lui est de "promouvoir et accompagner ceux qui le méritent, qui font de la bière authentique comme de vrais cuisiniers".

Les professionnels auront d'ailleurs une journée réservée, le vendredi 15 mai 2020, pour échanger avec les exposants et nouer de nouvelles relations. "Nous avons un grand équipementier français de la distribution qui sera présent", se félicite Nicolas Bonnet. Puis la soirée d'inauguration, ouverte au grand public, lancera le week-end de festivités.

"Pour cette première édition, nous espérons atteindre entre 4 000 et 4 500 visiteurs", annonce Jean-Luc Alquier, qui prévient déjà l'organisation de ce même salon en 2021. "Nous devons devenir un rendez-vous pérenne", souhaite Nicolas Bonnet qui, par ce salon, entend positionner Rouen et la Normandie sur la carte des régions qui comptent pour les amateurs de bières.

Du vendredi 15 au dimanche 17 mai 2020 au Parc des expositions de Rouen. Tarif : 7€. Entrée interdite aux moins de 18 ans. parcexporouen.com

