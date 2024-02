Grand-Couronne. Collision entre deux voitures : une jeune femme enceinte est morte dans l'accident

Les faits se sont produits samedi 10 février, vers 19h, à Grand-Couronne. Deux voitures se sont percutées dans un face-à-face sur la route départementale 938 dans le sens Elbeuf-Rouen. Une femme âgée de 30 ans, grièvement blessée, a dû être transportée médicalisée au CHU de Rouen après avoir été désincarcérée de son véhicule par les secours.

Une femme enceinte de huit mois

Selon Le Courrier Cauchois, la trentenaire, enceinte de huit mois, a finalement succombé à ses blessures. Elle est décédée ce dimanche 11 février, tout comme l'enfant qu'elle portait. Son époux, un homme de 33 ans, et le conducteur de la deuxième voiture, un homme âgé de 55 ans, sont également blessés. Ils ont été transportés pour CHU de Rouen pour le premier et au CHI d'Elbeuf pour le second. Les circonstances de ce dramatique accident restent à déterminer.