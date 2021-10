Rouen. Cinéma : Rouen déroule le tapis rouge au court-métrage

La Fête du cout-métrage se déroule du jeudi 15 au dimanche 18 décembre 2016 et Rouen (Seine-Maritime) fait partie des 20 villes ambassadrices en France.

Le court-métrage comme une fête

Pour faire découvrir cette facette du 7e art parfois méconnue, les organisateurs ont décidé de sortir des salles obscures et partent à la rencontre du public dans des lieux inattendus. "L'événement n'est pas un festival de professionnels, nous avons voulu en organiser une vraie fête à laquelle tout le monde peut participer", résume Jonathan Slimah, coordinateur de la Fête du court-métrage à Rouen (Seine-Maritime).

Lieux insolites

La fête propose de faire du court-métrage un jeu d'enfant. Le public est par exemple invité à une "Projection top secrète" dont ils devront découvrir le lieux à travers une chasse au trésor dans la ville. Les indices les orienteront vers la salle mais aussi sur le thème du film, soigneusement caché jusqu'au dernier moment.

Le festival se délocalisera même dans la cour d'un immeuble le temps d'une soirée. "Nous avons prévu une projection en pleine dans la cour d'une ancienne école, détaille Jonathan Slimah. C'est un endroit entouré de HLM, les habitants pourront regarder les films bien au chaud depuis leur appartement."

Pour les autres, des transats seront installés. Une soupe est offerte par la maison et une buvette avec du vin chaud est prévu pour réchauffer les plus frileux. "Mais prévoyez les plaids et les bouillottes !" prévient Jonathan Slimah.

Devenez acteur du festival

Les spectateurs auront même l'occasion de devenir acteur de l'événement. Ils leur sera proposé de passer de l'autre côté de la caméra et de participer à la création d'un film. De l'écriture au jeu d'acteur, en passant par la prise de son et d'image, ils pourront toucher à toute les facettes de la conception d'un court-métrage.

Bérengère Krief est la marraine de LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE 2016.

Écoutez-la apporter tout son soutien à l'univers du court métrage #FDCM pic.twitter.com/tJsRfGW1U1 — La fête du court (@lafeteducourt) December 2, 2016

Le programme

Merry Xmass. Jean-Baptiste Saurel présentera trois de ses films et échangera avec les spectateurs lors d'une masterclasse qui suivra la projection. Jeudi 15 décembre, 19h, cinéma l'Omnia

Jean-Baptiste Saurel présentera trois de ses films et échangera avec les spectateurs lors d'une qui suivra la projection. cinéma l'Omnia Projection top secrète. Projection clandestine dans un lieu encore inconnu qu'il faudra découvrir à travers une chasse au trésor dans la ville. Vendredi 16 décembre 2016. 19h . Ubi, 20 rue Alsace Lorraine.

Projection clandestine dans un lieu encore inconnu qu'il faudra découvrir à travers une chasse au trésor dans la ville. . Ubi, 20 rue Alsace Lorraine. Fenêtre sur courts. Cinéma en plein air et soirée festival avec six projections mais aussi drive-in, restauration... Samedi 17 décembre 2016, 19h , 29 rue Victor Hugo, Rouen.

Cinéma en plein air et soirée festival avec six projections mais aussi drive-in, restauration... , 29 rue Victor Hugo, Rouen. La meilleure séance. Projections de films consacrés à la famille et à l'humour. Brunch avec cafés et croissants. Dimanche 18 décembre 2016, 11h, cinéma l'Omnia.

Pratique. Tous les événements sont gratuits. Plus d'information sur le site Internet.

