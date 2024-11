Rouen. This is England, le court-métrage britannique à l'honneur

Il met à l'honneur le cinéma de nos voisins d'Outre-Manche. Le festival This is England se tient en ce moment et jusqu'au 24 novembre 2024 dans différents établissements de Rouen, à l'Omnia, à Kinepolis et dans d'autres salles pour les scolaires. Pour cette édition 2024, 58 courts-métrages ont été sélectionnés et sont projetés en version originale sous-titrée. Tous les genres sont représentés, de l'animation à la fiction en passant par le documentaire. Une soixantaine de professionnels, producteurs, réalisateurs, scénaristes et acteurs participent pour présenter leur film et échanger avec le public. A l'issue de la compétition, le jury de professionnels va récompenser trois films, avec le prix du jury du meilleur film de fiction, le prix du meilleur film documentaire et le prix du meilleur film d'animation. Le public va aussi remettre un prix, tout comme le Rouen Norwich club, organisateur de l'événement qui va remettre le prix de la meilleure interprétation.

Pratique. de 4 à 6€. thisisengland-festival.com.