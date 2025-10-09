Musique. Ed Sheeran dévoile un concert filmé en une seule prise sur Netflix

Dans ONE SHOT, Ed Sheeran parcourt les rues new-yorkaises guitare à la main, en interprétant ses morceaux les plus connus au fil d'une balade. Tourné en une seule prise, ce film mise sur la spontanéité et la sincérité du moment, sans aucun artifice ni montage.

Dans ce film, la ville de New York s'impose comme un véritable personnage. Entre le bruit des klaxons, les passants curieux et les lumières changeantes, chaque instant donne vie à ce concert en mouvement. La ville devient un décor vivant qui accompagne Ed Sheeran tout au long de sa performance.

Rendez-vous le 21 novembre sur Netflix pour découvrir ONE SHOT With Ed Sheeran.