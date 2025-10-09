En ce moment Mauvais Garçon HELENA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Musique. Ed Sheeran dévoile un concert filmé en une seule prise sur Netflix

Société. Le 21 novembre, Netflix diffusera "ONE SHOT With Ed Sheeran", un court-métrage tourné en temps réel. Une performance unique, sans coupure, où l'artiste britannique chante en direct au cœur de New York.

Publié le 09/10/2025 à 11h30, mis à jour le 09/10/2025 à 11h40 - Par Aline
Musique. Ed Sheeran dévoile un concert filmé en une seule prise sur Netflix
Sans coupe ni retouche, Ed Sheeran transforme la ville en scène à ciel ouvert avec un court-métrage à venir sur Netflix. - Instagram - @netflix @teddysphotos

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Dans ONE SHOT, Ed Sheeran parcourt les rues new-yorkaises guitare à la main, en interprétant ses morceaux les plus connus au fil d'une balade. Tourné en une seule prise, ce film mise sur la spontanéité et la sincérité du moment, sans aucun artifice ni montage.

 
 
 
 
 
Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Netflix US (@netflix)

Dans ce film, la ville de New York s'impose comme un véritable personnage. Entre le bruit des klaxons, les passants curieux et les lumières changeantes, chaque instant donne vie à ce concert en mouvement. La ville devient un décor vivant qui accompagne Ed Sheeran tout au long de sa performance.

Rendez-vous le 21 novembre sur Netflix pour découvrir ONE SHOT With Ed Sheeran.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
PORSCHE CAYENNE V6i
PORSCHE CAYENNE V6i Annecy (74000) 6 500€ Découvrir
VW GOLF PLUS CARAT
VW GOLF PLUS CARAT Lathuile (74210) 6 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
Napoléon assis sur une chaise.
Napoléon assis sur une chaise. Wattrelos (59150) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Musique. Ed Sheeran dévoile un concert filmé en une seule prise sur Netflix
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple