Course à pied. Sept marathons en un an : le Normand Dorian Louvet entre dans l'histoire !

Sport. L'athlète Dorian Louvet, ancien candidat de "Koh-Lanta", a bouclé, dimanche 2 novembre, le marathon de New-York, relevant ainsi le défi de terminer les sept marathons majeurs du monde en un an, et à moins de 2h30 de moyenne.

Publié le 02/11/2025 à 18h57 - Par Célia Caradec
Dorian Louvet a réussi son pari de boucler les sept marathons majeurs de la planète en un an. - Alix Cagnard

Il l'a fait : le Normand Dorian Louvet marque l'histoire de la course à pied, ce dimanche 2 novembre. L'ex-aventurier de l'émission Koh-Lanta a bouclé le marathon de New-York en 2h 27min 09s.

Un défi sportif hors norme

Il relève du même coup le défi sportif hors norme qu'il s'était fixé en 2025 : terminer les sept marathons majeurs du monde en une seule année, et en moins de 2h30 de moyenne. Un défi baptisé Miles of Discovery.

"Je me sens prêt"

Avant New-York, le Caennais avait bouclé cette année les marathons de Tokyo, Boston, Londres, Sydney, Berlin et Chicago. "Je me sens prêt. Fatigué, ému, concentré… mais prêt" avait confié Dorian Louvet, la veille de son exploit, aux 217 000 abonnés qu'il totalise sur le réseau social Instagram.

Cette performance devrait permettre au Normand, qui a récemment démissionné de la SNCF pour se consacrer au sport, d'entrer dans le Guinness World Records. Dorian Louvet possède également un restaurant dans sa ville de Caen.

