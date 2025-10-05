People. "Une pensée à tous les clients que j'ai allumés" : avec humour, le normand Dorian Louvet (Koh-Lanta) quitte la SNCF

En ce moment In The Stars (feat Philippine Lavrey) Benson Boone
Société. Publiée jeudi 2 mars , l'annonce a fait sourire ses abonnés : l'ex-cheminot normand et candidat de Koh-Lanta, Dorian Louvet, officialise son départ de la SNCF. Entre souvenirs ferroviaires, virage médiatique et reconversion sportive, il signe la fin d'un chapitre pour en ouvrir un autre.

Publié le 05/10/2025 à 17h00 - Par Mathilde Rabaud
L'aventurier normand Dorian Louvet tourne la page SNCF. - Dorian Louvet sur instagram

Originaire de Caen, Dorian Louvet n'était pas destiné à devenir une figure médiatique. Le 13 septembre 2010, à seulement 20 ans, il signe son premier CDI à la SNCF comme contrôleur de train. Pendant dix années, il sillonne la Normandie, multipliant anecdotes, rencontres et souvenirs au fil des voyages. Un quotidien rythmé par le sifflet, les gares et la proximité avec les voyageurs.

 
 
 
 
 
Koh-Lanta, l'aventure qui change tout

En 2020, tout bascule : sélectionné pour participer à l'émission "Koh-Lanta", il prend un congé sans solde. L'expérience, largement suivie par le public, lui offre une visibilité inédite. Rapidement, les réseaux sociaux deviennent pour lui une nouvelle scène : collaborations, événements et la naissance d'une communauté de plus de 175 000 abonnés. Ce virage inattendu marque le début d'une vie où sport et médiatisation s'entremêlent.

Un congé devenu départ définitif

Au départ, Dorian Louvet imaginait sa pause comme une simple parenthèse. Mais la naissance de sa fille, Nala, et les opportunités qui s'enchaînent l'ont poussé à prolonger l'expérience. Finalement, il n'est jamais remonté dans un train en uniforme. Quinze ans après son entrée à la SNCF, il vient de déposer sa démission officielle.

Reconnaissance et clin d'œil à ses anciens clients

Dans son message sur Instagram, l'ancien cheminot exprime son émotion et remercie la SNCF, entreprise qui l'a vu "grandir en tant qu'homme". Avec humour, il adresse même "une pensée à tous les clients que j'ai allumés" en référence à ses contrôles passés. Une manière légère de tourner la page, tout en saluant ses collègues et l'univers ferroviaire qui restera attaché à son histoire.

Une nouvelle vie entre sport et entrepreneuriat

Aujourd'hui, loin des rails, Dorian Louvet partage son quotidien de sportif et d'entrepreneur. Coureur aguerri, il motive ses abonnés à se dépasser et à adopter un mode de vie sain. En novembre 2024, il a ouvert Paul & Léon, une brasserie chic et sportive à Caen, renforçant son ancrage local tout en poursuivant sa carrière d'influenceur.

"Le train s'arrête ici… mais le voyage continue"

A travers ce départ, Dorian Louvet confirme une reconversion déjà amorcée depuis plusieurs années. Sa trajectoire illustre celle d'un jeune cheminot normand devenu visage médiatique, entre aventure télévisée, entrepreneuriat et passion du sport. Un chemin qui, loin des rails, semble désormais lancé à pleine vitesse.

 

