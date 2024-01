Bonne table à Caen. Paul & Léon, un bistro chic et athlétique

Un restaurant athlétique, comment ça ? Très vite en entrant, le patron Dorian Louvet (un ancien candidat de Koh-Lanta) donne la réponse : "Paul Masson et Léon Flameng sont les premiers médaillés français des Jeux Olympiques modernes, en 1896. C'est donc une brasserie chic des années 1900, avec le côté athlétique." Effectivement, la décoration est élégante, le cadre chaleureux et les deux athlètes sont encadrés maintes fois dans la salle.

De délicieux plats traditionnels

La carte du midi propose les plats traditionnels des brasseries du XXe siècle. En entrée, je prends un foie gras poêlé (11€), servi dans une assiette très raffinée. Je découvre ce mets bien cuisiné, accompagné d'un bon vin blanc. C'est un délice ! "Le midi, on sert des produits traditionnels et bien travaillés, tout est fait maison", indique le gérant. Place au plat de résistance ! Après hésitation entre le boudin noir ou le parmentier de poisson, finalement j'opte pour le typique et classique poulet aux oignons, accompagné de ses frites (13,90€).

Le fameux suprême de poulet rôti.

Questionné sur les raisons qui l'ont poussé à ouvrir ce restaurant, Dorian Louvet explique : "J'ai toujours voulu ouvrir un bistro où on pouvait venir boire une bière et manger un bon burger devant un match de foot avec ses amis." Le pari semble réussi, l'ambiance est agréable, le personnel aux petits soins et les plats excellents. Ici, sport et gastronomie vont de pair. Le soir, la carte propose surtout des tapas et plats à partager. Les grands événements sportifs sont diffusés dans le restaurant qui se transforme alors en véritable fan zone. Je ne peux m'empêcher d'évoquer l'aventure Koh-Lanta avec le patron. Malicieux, il glisse : "J'ai des trophées de Koh-Lanta cachés dans le restaurant que je peux ressortir quand les clients me le demandent." Je quitte le restaurant enchantée et bien rassasiée. En voilà un coin parfait pour tout épicurien !

Pratique. 87 rue de l'Oratoire à Caen. Ouvert le lundi et mardi de 8h à 15h, du mercredi au samedi de 8h à 1h. Tél. 09 81 03 37 68.