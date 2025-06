Bonne table à Caen. Horace : une cuisine raffinée et faite maison

J'arrive dans le quartier du Vaugueux à Caen, où les terrasses affichent complet en cette dernière journée de printemps. Je me dirige vers le restaurant Horace, et m'installe au frais à l'intérieur. Il faut dire que les épais murs de cette vieille bâtisse normande permettent de garder la chaleur à distance. Les cartes arrivent. Je commande un croustillant camembert-andouille-pomme (12€), "mais sans andouille s'il vous plaît", et une limonade "avec beaucoup de glaçons".

"Tout est 100% fait maison"

Au commencement était La Bourride, restaurant aux deux étoiles Michelin, ayant notamment reçu par deux fois la reine Elisabeth II. A la suite du départ du chef cuisiner Michel Bruneau, le restaurant est rebaptisé Le P'tit B. Il y a quelques mois, l'enseigne change de nom pour devenir Horace. Avec ce passé gastronomique, "dans l'imaginaire collectif le restaurant était beaucoup plus cher que tout le monde", m'explique le gérant actuel, Guillaume Hélène. "Quand les gens passaient dans la rue ils se disaient : 'Ici la cuisine est super bonne mais ça coûte très cher', alors que ce n'est pas la réalité. C'est cette image qu'on a voulu modifier." Le menu entrée/plat ou plat/dessert est à 24€.

Mon camembert est servi, et le serveur le nappe sous mes yeux d'une sauce… au camembert ! A la fois croustillant et moelleux, c'est délicieux. Du moins le peu que j'ai pu en goûter, les deux amis qui m'accompagnaient en ayant plus profité que moi. Pour le plat, ce sera un fish and chips avec une mayonnaise au piment doux, et des pommes dauphines (21€).

Mon fish and chips maison.

"Tout est 100% fait maison, en privilégiant au maximum les producteurs locaux et les circuits courts", poursuit Guillaume Hélène. L'ensemble est excellent ! Le poisson est enveloppé dans une panure de flocons de maïs croquante, et les pommes dauphine sont fondantes. Je me suis vraiment régalée, le tout dans "un endroit calme et ensoleillé".

Pratique. 15 rue du Vaugueux à Caen. Réservations sur horace-caen.fr.