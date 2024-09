Bonne table à Caen. ohn'ki, un bout de Séoul dans le Vaugueux

La chaleur peine à se faire ressentir encore, mais voilà que quelques rayons de soleil se frayent un chemin à travers les nuages. Ni une ni deux, je m'installe sur la petite terrasse d'ohn'ki, situé dans le quartier du Vaugueux à Caen. L'endroit est simple. Un comptoir, quelques tables devant pour un total de treize couverts, et huit places dehors. Tout sourire, la serveuse m'apporte la carte. Je ne suis pas un grand connaisseur de la nourriture asiatique mais heureusement, une description est proposée pour chaque plat.

Moins d'épices pour nous

En effet, ce restaurant propose une cuisine coréenne traditionnelle. Soo-Ji Ohn, originaire de Séoul, la capitale, est venue rejoindre en France Stephen Leroy. Voyant que l'offre manquait à Caen, elle s'est lancée, elle qui a "toujours aimé cuisiner." Mais une petite adaptation était nécessaire. "La cuisine coréenne est très épicée", m'assure son conjoint, qui a vécu sur place. Alors, la chef s'est adaptée pour convenir aux palais locaux. "En Corée, nous utilisons beaucoup de légumes et de produits fermentés, c'est une cuisine saine et équilibrée", ajoute Soo-Ji Ohn.

Le plat le plus typique est selon elle le bibimbap, alors je me lance. Il s'agit d'un bol de riz avec légumes, champignons, œuf au plat. Ajoutez à cela une protéine au choix, du bœuf bulgogi ou du tofu, j'opte pour la première option, et une sauce, du soja ou du gojuchang, une sauce piquante coréenne. Un bon plat copieux, auquel j'ai ajouté au préalable six mandu, des ravioles, aux porcs et légumes, très appétissantes. L'entrée m'a coûté 6€, le plat 13€.

Le bibimbap, plat typique en Corée du Sud.

Je me suis au passage permis de goûter le plat de mon amie, un rosé tteokbokki, composé de pâtes de riz et lardons dans une sauce crémeuse et épicée, pour 13,50€. Un plat à la texture originale, mais drôlement bon ! La cuisine coréenne a encore beaucoup à me faire découvrir.

Pratique. onh'ki, 25 rue Porte-au-Berger à Caen. Ouvert du mardi au samedi les midis et soirs. 06 27 95 33 48.