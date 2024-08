Bonne table à Caen. Un restaurant à l'ancienne chez Bistrot Jacques

Le restaurant Bistrot Jacques, situé dans le Vaugueux à Caen, présente une devanture charmante, d'époque, qui n'incite qu'à rentrer. L'intérieur est tout en pierre, avec une décoration des années quarante, cinquante, et plein de vieux objets. Je m'installe à une table à côté de la baie vitrée ensoleillée, dans un petit coin tranquille. Kévin Le Nôtre, le gérant, m'apporte la carte. Il m'explique que "pour les plats, on choisit par exemple un pavé de rumsteck (16,50€) ou une saucisse artisanale (18€), et on choisit la garniture qui l'accompagne : pommes de terre, purée, riz de Camargue ou encore salade de jeunes pousses".

"Une cuisine bistrot qui a du goût"

J'opte une formule entrée/plat à 16€, avec en entrée une tatin de poireaux sauce camembert et une salade Jacques en plat. L'entrée arrive, très joliment dressée et surtout délicieuse : "On propose une cuisine bistrot qui a du goût, simple mais goûteuse, avec des bons produits et idéalement locaux." Servis dans une petite assiette, les poireaux de la tarte tatin sont caramélisés et la sauce crémeuse et onctueuse. Je note la recette pour chez moi ! Entre mes deux plats, je regarde autour de moi, le cadre est vraiment splendide. Kévin Le Nôtre le décrit : "Il y a le vieux Solex, des vieux cadres, on fait comme si le bistrot était là depuis cinquante ans, c'est une ambiance et une atmosphère à l'ancienne." Ma salade Jacques arrive, composée de radis, salade, bacon et surtout burrata ! C'est aussi bon que l'ambiance est agréable ! Le soleil inonde les deux pièces en enfilade de vingt-deux couverts. Il y en a aussi une trentaine dans leur belle cave. Et à la fin des travaux du Vaugueux, il y aura deux terrasses de cinquante places. "On est dans une petite enclave du quartier, une fois le chantier fini, ce sera beaucoup plus calme et intimiste." Je quitte le restaurant enchantée et rassasiée, il me reste à tester la crêperie Gaby juste en face, qui appartient aussi à Kévin Le Nôtre.

Pratique. 14 rue Porte-au-Berger, ouvert du mardi au samedi, de 12h à 14h et de 19h à 22h. Tél. 02 31 07 22 15.