Bonne table à Caen. Boumbap, établissement "audiophile" en centre-ville

Ce midi, je n'entre pas dans un restaurant mais plutôt dans un "comptoir vivant, un lieu de vie", me fait remarquer Nicolas Kermeur, l'un des trois gérants de Boumbap, avec Lili Bonneau et Charlotte Potier. L'établissement situé passage du Grand-Turc à Caen est ouvert depuis la mi-décembre. Un espace lumineux s'offre à moi, avec une décoration plutôt boisée et un grand miroir. Je remarque des pochettes de vinyles et une table de DJ. "Nous avons également un beau système hi-fi, fait sur mesure", vante Nicolas Kermeur. L'occasion de jouer des playlists "funk et soul, avec des coups de cœur du moment".

Influences coréennes

Mais je suis là pour manger, alors place à la carte ! J'opte pour la formule plat-dessert, coûtant 19€. Nouilles de patate douce, plat végétarien au curry… Je suis davantage séduit par le sandwich Shokupan, composé de pulled pork (effiloché de porc cuit longtemps à basse température), fromage, chou, carotte, pickles oignons, avec des crispy potatoes et un ketchup maison. Bien m'en a pris, car le rendu est excellent. Une assiette copieuse sans être bourrative, avec cet accompagnement à tomber par terre !

Le sandwich Shokupan.

"Nous proposons une cuisine du monde, influencée par l'Asie et particulièrement la Corée", argue Charlotte Potier, bien qu'elle précise que d'autres pays seront mis à l'honneur sur sa carte qui évolue toutes les trois semaines environ. Pour terminer mon repas, je ne mise pas sur la légèreté en choisissant un cheesecake poires caramélisées, et pourtant, il se laisse manger très facilement. Une fois le déjeuner passé, l'établissement change d'ambiance, pour devenir un lieu où prendre le goûter l'après-midi, puis un bar dans lequel on partage des cocktails et des assiettes, avec une carte différente, et évidemment un fond musical qui a son importance. Les vendredis et samedis soir, un DJ anime le lieu.

Pratique. Boumbap, 53 passage du Grand-Turc. Ouvert le mardi soir, puis du mercredi au samedi de midi à 1 heure, et le dimanche midi. 06 80 65 71 23.