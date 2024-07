Bonne table à Caen. Chez Linette, du lin jusque dans les assiettes !

Je meurs de faim ! Je l'attendais cette pause déjeuner, et c'est non sans hâte que j'arrive au restaurant Linette. Situé dans un hôtel entre le Mémorial et la Colline aux oiseaux à Caen, l'établissement est ouvert à tout le monde. Je suis accueillie par Théo Paysan qui me dirige vers une charmante petite table. Je passe commande : entrée/plat pour 15,50€ (aussi décliné en plat/dessert), et demande un verre de vin blanc pour patienter. La formule complète, entrée, plat et dessert, est à 21,50€.

Du lin à toutes les sauces

Je regarde autour de moi et contemple la vaste salle. La décoration est ravissante, dans des tons très doux, et le lin est bien présent ! "On a appris que la Normandie était le leader mondial de production de lin, alors on a voulu mettre cet aspect dans la décoration !", m'explique la gérante Emilie Berjot. C'est d'ailleurs pour ça que le restaurant s'appelle comme la fleur du lin. Mon entrée ne se fait pas attendre : un œuf mayo de Linette, disposé sur des petits légumes grillés, dans une belle assiette ancienne. Je me délecte. "On fait partie de l'Association de sauvegarde de l'œuf mayo, m'explique la directrice en souriant. C'est un de nos plats emblématiques." Puis arrive le fish and chips. Moi qui avais une faim de loup, j'en viens à me demander comment je vais le finir tant l'assiette est copieuse. Il est excellent. On sent que c'est fait maison et avec des bons produits. "On a nos fournisseurs locaux pour poissons et viandes. La carte change chaque semaine en fonction des produits que notre chef trouve sur le marché."

Fish and chips d'aiglefin à la sauce tartare.

Aujourd'hui, un effeuillé de lieu et un hamburger aux graines de lin sont proposés. "On rajoute souvent des graines de lin comme garniture dans nos plats, c'est notre petite touche", souligne la directrice. Je repars enchantée, j'ai très bien déjeuné et pour peu cher. Je retourne au bureau rassasiée, prête pour me remettre au travail… ou faire une discrète sieste digestive !

Pratique. 9 rue Karl-Probst à Caen, ouvert tous les jours de 6h30 à 22h, 02 31 44 34 20.