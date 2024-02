Bonne table à Caen. Sacrée Mathilde : des crêpes dans le Vaugueux

Passé la Chandeleur, j'entre dans cette charmante crêperie, située en plein cœur du Vaugueux à Caen. Je suis séduite par l'atmosphère chaleureuse et intimiste. Je m'installe à une table face à la rue et, immédiatement, on m'apporte le menu. Douze galettes signatures et six galettes complètent composent la carte. Je n'ai que l'embarras du choix : galette au camembert, au cheddar, au foie gras, aux Saint-Jacques… Je craque sur une crêpe chèvrefeuille (13€) composée de chèvre, confit d'oignon au cidre et miel du Calvados.

Des crêpes gourmandes et bien garnies

Sacrée Mathilde a ouvert en décembre. Stéphane Rose, le patron, tient aussi la pizzeria l'Abracadabra située juste en face. Refaite entièrement, la décoration de l'enseigne est feutrée et de nombreux portraits ornent les murs de pierre et de bois. L'odeur alléchante des crêpes en cuisson a éveillé mon appétit. Ma galette arrive, bien garnie et parsemée de salade aux noix. Le chèvre est exquis et son alliance avec le miel est un délice. La galette est parfaitement cuite, la texture est légère et croustillante.

La crêpe chèvrefeuille.

Chaque crêpe est faite à partir de farine bio, de produits frais et de producteurs normands. Côté boisson, la maison vous propose un large de choix de cidres et de poirés. Malgré l'effervescence à la pause déjeuner, le personnel est courtois, tout en préservant un accueil chaleureux. Après avoir dégusté ma galette, je me laisse tenter par un dessert. J'hésite entre une crêpe originale : la New Hope garnie de chocolat, pistache, noisettes, chantilly et glace (8€) ou une classique, à la pâte à tartiner. J'opte pour la deuxième option, et ma crêpe arrive rapidement. Accompagnée d'un café, c'est un délice. Cela ne fait pas de doute, si vous voulez déguster de bonnes crêpes et galettes maison, ne cherchez pas plus loin, Sacrée Mathilde va s'assurer de ravir vos papilles comme il se doit.

Pratique. 3 ter rue du Vaugueux à Caen. Ouverte du mardi au samedi, de 11h30 à 14h et de 18h30 à 21h30. Tél. 02 31 39 64 92.