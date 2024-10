Bonne table à Caen. L'Italie authentique chez Nonno

Après une carrière dans les décors de cinéma, puis dans les espaces verts, Marion Chanon s'essaye à la restauration. En 2018, elle fonde Nonno, un restaurant italien, et fait le pari de s'installer dans l'ancien Mess des Officiers de Bretteville-Sur-Odon. "Je cherchais à me reconvertir. Je me suis souvenue que j'aimais la bonne nourriture et le bon vin. Des amis m'ont convaincue que j'étais faite pour ça." La philosophie du restaurant repose sur l'envie de proposer des plats qui "vont au-delà des incontournables pâtes et pizzas". Le chef Sébastien Cardinne prend soin d'élaborer un menu mettant à l'honneur des recettes traditionnelles italiennes.

Redécouvrir l'Italie traditionnelle

Le lieu est quelque peu original. Après quelques tours dans la zone d'activité du quartier Koenig, je découvre l'ancienne bâtisse militaire, qui abrite le grand espace de restauration de Nonno. A l'intérieur, une décoration chaleureuse gravite autour d'une grande table en bois conviviale. L'endroit est particulièrement lumineux, et j'opte pour une place face aux baies vitrées, pour profiter de la vue du jardin et des rayons du soleil automnal. La carte est riche de spécialités italiennes. Risotto, agneau de 7 heures, escalope milanaise… Je m'essaye à la recette lombarde de l'osso buco, un ragoût de veau. La viande est tendre, bien assaisonnée avec un mélange plein de fraîcheur de persil, ail, citron et romarin. En accompagnement, je choisis les pâtes fraîches maison, qui finissent de me rassasier. Mais comme on a toujours de la place pour un dessert, j'opte avec gourmandise pour un traditionnel tiramisu, crémeux et délicat, idéal pour finir ce repas. Il faut compter environ 19€ pour un plat, autour de 15€ pour les pizzas. Le midi, Nonno propose une formule plat-dessert à 19€. Le restaurant est aussi ouvert le vendredi soir, et propose son espace à privatiser pour des événements professionnels ou particuliers.

Osso buco et pâtes fraîches maison.

Pratique. 35 rue Elisabeth Boselli à Bretteville-sur-Odon. Tel. 02 31 47 30 64