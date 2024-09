Bonne table à Caen. Bouchon & Houblon, du bio dans le centre-ville

C'est sous un beau ciel bleu que je découvre l'accueillante devanture de Bouchon & Houblon. Lorsque j'entre dans le restaurant, on me propose gentiment de m'installer où je le souhaite. Je choisis la terrasse pour profiter du soleil. A l'intérieur, l'ambiance est chaleureuse, avec une décoration mêlant bois et pierre de Caen.

Une ardoise différente

chaque jour

Ouvert depuis le 25 avril, le restaurant Bouchon & Houblon propose une cuisine fraîche avec des produits issus de l'agriculture biologique. "Nous proposons une ardoise différente chaque jour, avec deux plats au minimum et une suggestion de la semaine", explique François Bolaños, co-gérant de l'établissement avec Stéphane Petit. Aujourd'hui, j'ai le choix entre le filet de bar ou le rôti de porc, tous les deux proposés dans une formule entrée/plat ou plat/dessert à 17 euros.

J'opte pour le rôti et un fondant au chocolat en guise de dessert. Le plat, bien présenté, donne envie. La viande, accompagnée d'une polenta crémeuse, fond en bouche. L'échalote posée dessus ajoute de nouvelles saveurs. Les pommes de terre en robe des champs sont quant à elles parfaitement assaisonnées. Je me régale.

Le fameux rôti de porc et sa polenta.

Et comme c'est la fin de semaine, je m'autorise un demi d'une bière blonde artisanale à 4,50 euros. "Les bières, biologiques, sont brassées dans la brasserie Bioterre de Villers-Bocage qui m'appartient depuis 2016", raconte François Bolaños.

Maintenant, place au dessert. Je n'ai pas l'habitude d'en prendre et aurais pu me contenter du plat seul (15€). Mais cette fois-ci, le fondant au chocolat me fait craquer. Accompagné d'une ganache vanille et de quelques framboises, le dessert est lui aussi joliment présenté. Je ne mets pas beaucoup de temps à le dévorer et je quitte le restaurant pour une note totale de 21,50 euros.

Pratique. Bouchon & Houblon, 37 rue Froide. Horaires : du mardi au samedi de 11h à minuit. Téléphone : 02 31 23 37 10