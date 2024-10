Bonne table près de Caen. Un repas solidaire à la Cité de l'Alimentation : se faire plaisir et faire plaisir en même temps !

Ambiance cantine scolaire dans ce grand bâtiment situé dans le centre de Hérouville-Saint-Clair. De grandes tables habillées de nappes cirées nous replongent en enfance. Et pour cause, l'aspect éducatif et convivial est revendiqué à la Cité de l'Alimentation, car ce restaurant n'est pas comme les autres. "Nous sommes cinq salariés, aidés de bénévoles qui veulent découvrir et apprendre, explique Clément Charcot, cogérant avec Didier Hays. Ça peut être des stagiaires, des personnes en réinsertion…". Ici, on y développe aussi une activité traiteur et on y dispense des cours de cuisine, axés sur "celle du monde".

Un menu réussi

Me voici donc devant le menu, composé de deux entrées, deux plats et deux desserts. Celui-ci change chaque semaine et se distingue le vendredi par une version "cuisine de rue". En entrée, j'opte pour des aubergines grillées, zatar - une herbe automatique - et pain azyme. Une assiette haute en couleur et appétissante. Place ensuite au plat, des lasagnes de légumes avec une sauce aux herbes. S'il existe bien un plat avec de la viande, le côté "local, bio et végétarien" est revendiqué. C'est très bon et suffisant, à tel point que je fais l'impasse sur le dessert, malgré une tarte aux pommes avec son caramel au beurre salé et une madeleine au miel et coulis de pêche alléchantes.

Un geste solidaire à l'addition

Mais c'est au moment de payer l'addition que tout prend son sens. La formule entrée-plat est à 14€, 16€ avec un dessert. Deux choix s'offrent à moi, payer ce prix, ou ajouter 4€ à mon addition, et payer donc 18€. Grâce à ce geste solidaire, des "tickets repas" sont fournis à des associations, qui les redistribuent aux plus démunis. Ces derniers peuvent ainsi venir manger à la Cité de l'Alimentation et ne payer leur repas que 6€. "Ça cartonne", s'enthousiasme le gérant, qui recense déjà plus de 700 tickets repas à repartager. Bien manger et faire un beau geste, en voilà une bonne idée !

Pratique. 5 esplanade Rabelais à Hérouville-Saint-Clair. Ouvert tous les midis du mardi au vendredi. Tel. 02 31 79 11 37.