Bonne table à Caen. Manger vietnamien et rapidement chez Tuyet

Les curieux sont au rendez-vous. Quelques jours à peine après l'ouverture du restaurant Chez Tuyet, rue Gemare à Caen, les amateurs de cuisine vietnamienne se pressent pour découvrir l'enseigne. Très vite, les 24 places disponibles sont occupées, sans compter ceux qui entrent simplement pour récupérer la carte, avec l'envie de commander très prochainement. Tuyet Nguyen Hi a pris place dans sa petite cuisine ouverte sur le reste de la salle le samedi 14 septembre. Auparavant, elle était aux fourneaux de différents établissements caennais, mais avait aussi tenu une affaire pendant six ans à Barneville-Carteret, dans la Manche.

Plats typiques généreux

Me voilà donc attablé dans ce restaurant convivial. On m'apporte la carte. Je commence mon repas par trois nems au poulet, coûtant 3€, soit le même prix que les autres entrées, des samoussas ou un rouleau de printemps.

Pour le plat, deux choix s'offrent à moi. Le phô, cette soupe de nouilles vietnamienne, ou bien le bún, autre plat typique de ce pays du sud-est de l'Asie. "Je voulais faire quelque chose d'authentique", me glisse Tuyet Nguyen Hi, qui vous l'aurez compris, est originaire du Vietnam, plus précisément d'Hanoï, sa capitale. Il est possible à chaque fois d'opter pour une version au bœuf, au poulet, ou végétarienne. Je pars sur un bún poulet. "J'ajoute de la salade, du soja, des carottes, du concombre, des morceaux de nems, de la coriandre, de la menthe, et une sauce maison", poursuit la chef. C'est copieux, bon et sain ! "Ce n'est pas trop lourd, je cuisine pour mes clients de la même manière que je le fais pour moi." Comptez 11,50€ pour le plat, peu importe celui choisi. Je fais l'impasse sur les desserts et repars donc après avoir mangé un bon repas, servi dans des délais très rapides, pour la somme de 14€. A noter qu'il est possible, chez Tuyet, de prendre à emporter.

Le bún au poulet.

Chez Tuyet, 23 rue Gemare à Caen. Ouvert tous les midis et tous les soirs du lundi au samedi.