Bonne table à Caen. Yin Thé, pour une immersion culinaire au Japon

A peine le pas de la porte de Yin Thé franchi que me voilà propulsée dans un autre univers. Je quitte l'Europe pour une immersion en Asie le temps d'un déjeuner, plus précisément au pays du soleil levant : le Japon ! Ici, on choisit des plats déjà préparés, et rapides à manger : le concept est parfait pour une courte pause déjeuner.

Un fast-food japonais

Le gérant Xavier Hu m'accueille avec un grand sourire et me présente la carte. Ne parlant pas un seul mot de japonais, je me fie uniquement à l'apparence des plats pour faire mon choix. J'opte pour un onigiri (5€), une boulette de riz garnie, au saumon. Le responsable me dit que l'autre plat qui cartonne est la brochette au fromage, enrobée de chapelure (4,50€). Je me laisse alors tenter, et commande en plus un bubble tea (6€), du thé avec du sirop et des perles de tapioca. Je m'installe à une petite table en attendant que mon déjeuner soit réchauffé. Sur les murs autour de moi, la décoration est sobre et typiquement japonaise. Des belles assiettes y sont accrochées et une collection impressionnante de figurines de mangas trône dans la vitrine : "Moi je n'y connais rien, ce sont mes enfants qui vous en parleraient le mieux", sourit le gérant.

Mes plats arrivent, accompagnés… de baguettes, restaurant asiatique oblige. Je demande qu'elles soient remplacées une fourchette, et la dégustation commence ! Heureuse surprise, moi qui étais frileuse à l'idée de goûter des plats que je ne connaissais pas. C'est délicieux ! Je bois une gorgée de mon bubble tea, que j'ai choisi à base de thé noir. Je n'en avais jamais bu. Je dois reconnaître que c'est original, mais super bon !

Mes plats et mon bubble tea !

Ici, les clients peuvent composer eux-mêmes les boissons à base de thé : "Ça fonctionne super bien !", me glisse Xavier Hu. Tout est avalé en deux temps, trois mouvements. Je me suis régalée et j'ai découvert de nouveaux mets.

Pratique. 11 rue de Geôle à Caen, ouvert tous les jours à partir de 12h. Tél. 09 55 56 97 36.