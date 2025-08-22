En ce moment Messy Lola YOUNG
Bayeux. Le coffre-fort du camping municipal volé : des milliers d'euros de préjudice

Sécurité. Le camping municipal de Bayeux s'est fait voler son coffre-fort, dans la nuit de jeudi 21 à vendredi 22 août. Le préjudice subi est estimé à environ 8 500€.

Publié le 22/08/2025 à 14h10 - Par Simon Lebaron
Bayeux. Le coffre-fort du camping municipal volé : des milliers d'euros de préjudice
Le coffre-fort du camping municipal de Bayeux a été dérobé, laissant un préjudice d'environ 8 500€.

Mauvaise surprise pour le camping municipal de Bayeux au réveil, ce vendredi 22 août. A l'ouverture de l'accueil, les équipes se sont aperçues de la disparition du coffre-fort du camping, volé dans la nuit de jeudi à vendredi. La brigade de gendarmerie de Bayeux, la police municipale et la gendarmerie scientifique se sont rendues sur place pour effectuer les constats et relevés d'indices. Le préjudice subi est estimé aux alentours de 8 500€.

Une plainte déposée

La Ville de Bayeux a déposé plainte et une enquête est ouverte. "Nous tenons à exprimer tout notre soutien à l'équipe du camping qui doit faire face à cette situation éprouvante alors que la saison touristique bat encore son plein", écrit dans un communiqué Arnaud Tanquerel, premier adjoint en charge de l'environnement, du sport, des loisirs et de la jeunesse.

