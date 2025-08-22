Bayeux. Le coffre-fort du camping municipal volé : des milliers d'euros de préjudice

Mauvaise surprise pour le camping municipal de Bayeux au réveil, ce vendredi 22 août. A l'ouverture de l'accueil, les équipes se sont aperçues de la disparition du coffre-fort du camping, volé dans la nuit de jeudi à vendredi. La brigade de gendarmerie de Bayeux, la police municipale et la gendarmerie scientifique se sont rendues sur place pour effectuer les constats et relevés d'indices. Le préjudice subi est estimé aux alentours de 8 500€.

Une plainte déposée

La Ville de Bayeux a déposé plainte et une enquête est ouverte. "Nous tenons à exprimer tout notre soutien à l'équipe du camping qui doit faire face à cette situation éprouvante alors que la saison touristique bat encore son plein", écrit dans un communiqué Arnaud Tanquerel, premier adjoint en charge de l'environnement, du sport, des loisirs et de la jeunesse.