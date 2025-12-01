Municipales 2026. Grégoire Houdan sera le candidat du Rassemblement national à Rouen

C'est un candidat de plus qui est déclaré pour la course à la mairie de Rouen. Et un passage de flambeau. Pour le Rassemblement national, Guillaume Pennelle passe la main. C'est Grégoire Houdan, 24 ans, qui a annoncé officiellement sa candidature via les réseaux, vendredi 28 novembre. Il y annonce être le candidat du Rassemblement national et de son allié, le parti Union des droites pour la République (UDR) d'Eric Ciotti. "Après 18 années de socialisme, notre ville a besoin de changement, écrit-il. Avec vous, nous allons refaire de la capitale normande une Rouen Conquérante." En parallèle, le désormais candidat a donné une interview au Journal du Dimanche dans laquelle il assure vouloir faire de Rouen "la ville la plus sûre de France", dénonçant un "laxisme sécuritaire".

Déjà candidat aux législatives

Le délégué départemental adjoint du Rassemblement national en Seine-Maritime n'en est pas à sa première campagne. Il a déjà été candidat aux législatives en 2024 dans la première circonscription de Seine-Maritime à Rouen et Mont-Saint-Aignan. Il avait pu se qualifier pour le second tour et obtenir 20,25 % des voix.