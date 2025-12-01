En ce moment Stay (If You Wanna Dance) Myles SMITH
Sport. Le HAC Rugby a un nouveau président depuis fin octobre, Alain Renaut. Cet ancien joueur qui a aussi été maire de Pierrefiques (près d'Etretat) pendant 20 ans, reprend les rênes d'un club en difficulté. Maintenue sportivement en Fédérale 1 la saison dernière, l'équipe a été obligée de demander sa descente en Fédérale 2 faute de finances.

Publié le 01/12/2025 à 14h37 - Par Gilles Anthoine
Podcast "L'invité du mercredi". Un nouveau président au HAC Rugby pour se relancer
Alain Renaut est le nouveau président du HAC Rugby depuis le 23 octobre dernier. - Gilles Anthoine

L'heure est à la reconstruction. Le HAC Rugby a un nouveau président depuis le 23 octobre dernier, Alain Renaut.

Le club havrais a connu quelques déboires ces derniers mois : la démission en avril d'Olivier Doutreleau, l'ancien président, une descente en Fédérale 2 demandée par le club pour raison financière et une gouvernance collégiale pendant six mois.

Après une longue hésitation, Alain Renaut a finalement accepté le poste. Il connaît bien le club, lui l'ancien joueur et dirigeant. Jeune retraité du secteur de l'industrie, il a aussi été maire de Pierrefiques (près d'Etretat) pendant 20 ans. "C'est une décision qui ne se prend pas à la légère. Le challenge est intéressant." Alain Renaut va devoir relancer le HAC Rugby. Fin de saison dernière alors que l'équipe première était maintenue sportivement en Fédérale 1, le club a dû demander sa descente en Fédérale 2 faute de finances. "C'était la moins mauvaise des décisions. Avec un budget divisé par deux c'était du bon sens. C'était inéluctable."

Se concentrer sur la formation

L'objectif du club est désormais de se concentrer sur l'école de rugby et la formation. "L'école de rugby c'est le fleuron de notre club. On mise tout sur la formation, concentrer nos efforts sur l'encadrement. Pour que nos jeunes restent jouer il va falloir leur trouver un emploi ou des formations au lieu de les rémunérer."

Côté sportif, l'ambition est de retrouver la Fédérale 1. "Cette saison, il faut se maintenir, à 3 ans conforter un bon niveau fédéral et dans 6 ans essayer de retrouver la Fédérale 1." Le début de saison est très difficile pour le HAC Rugby. L'équipe première n'a remporté aucun match en neuf rencontres. Les Havrais sont pour l'heure lanterne rouge de la poule 8.

