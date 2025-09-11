Football. Formé au HAC, Steve Mandanda prend sa retraite

En ce moment I'm outta love ANASTACIA
Sport. A 40 ans, le gardien de but formé au HAC, Steve Mandanda, prend sa retraite. Le goal de l'équipe de France était libre de contrat depuis le 1er juillet.

Publié le 11/09/2025 à 08h54 - Par Gilles Anthoine
Formé au HAC, Steve Mandanda a annoncé sa retraite, mercredi 10 septembre. - Facebook Steve Mandanda

Steve Mandanda prend sa retraite. A 40 ans, il en a fait l'annonce mercredi 10 septembre à nos collègues de L'Equipe.

Libre depuis le 1er juillet et la fin de son contrat avec Rennes, l'ancien international (35 sélections en équipe de France), gardien emblématique de l'OM, a décidé de mettre un terme à sa carrière.

Formé au HAC

Steve Mandanda est né au Zaïre. Sa famille s'installe à Evreux alors qu'il n'a que deux ans. Le joueur a été formé au Havre. En début de carrière il a joué en tant que junior à l'ALM d'Evreux et au HAC. Il a commencé sa carrière pro au Havre avant de rejoindre l'OM. Il est aussi passé par le club anglais de Crystal Palace et dernièrement par Rennes.

Carrière internationale

Steve Mandanda est apparu à 118 reprises sur le banc de l'équipe de France, en plus de ses 32 sélections comme titulaire.

En 2018, il fait partie des 23 joueurs sélectionnés pour disputer la Coupe du monde que la France remportera. Il sera titulaire lors du troisième match de poule face au Danemark (0-0).

En 2022, il fait aussi partie de l'aventure pour la Coupe du monde au Qatar. Il annoncera en janvier 2023 mettre un terme à sa carrière internationale.

