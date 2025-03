Podcast. "Le Débrief 100 % HAC" spécial formation avec Anthony Le Tallec et Jaïr Karam, artisans de la Cavée Verte

Le premier a pris les rênes de la Cavée au pied levé, à l'automne 2024, pour succéder à François Rodrigues parti en Arabie saoudite. Le second y a fait toutes ses classes en tant que joueur, avant d'y revenir en tant qu'éducateur en 2023. Jaïr Karam, directeur du centre de formation du Havre Athletic Club, et Anthony Le Tallec, entraîneur de la réserve et des jeunes attaquants, sont dans Le Débrief 100% HAC, épisode 12, consacré à la formation du club doyen.

Un centre de formation mythique

Le centre, implanté depuis 1984 rue de la Cavée Verte au Havre, accueille 450 garçons et filles de 8 à 18 ans. De grands noms du football français et international sont passés dans ces murs : Vikash Dhorasoo, Paul Pogba, Dimitri Payet, Steve Mandanda, Brice Samba, Lassana Diarra, Riyad Mahrez, Edouard Mendy, Christophe Revault, Jean-Alain Boumsong, Mamadou Niang, Ferland Mendy, Benjamin Mendy, Guillaume Hoarau, l'actuel coach Didier Digard sans oublier le duo de Liverpool, Florent Sinama-Pongolle et Anthony Le Tallec… Pour ne citer qu'eux. Plusieurs joueurs artisans de la montée en Ligue 1 en 2023 y ont aussi fait leurs débuts (Sangante, Casimir, Kechta, Lekhal, Richardson…).

L'équipe de Tendance Ouest, de Foot Normand et du Courrier Cauchois évoque la formation dans ce 12e Débrief 100% HAC.

Au micro des journalistes de Tendance Ouest, de Foot Normand et du Courrier Cauchois, Jaïr Karam revient sur le fonctionnement de ce centre mythique, où les jeunes sont aussi sensibilisés à l'importance de briller à l'école en parallèle du foot, "un vrai combat" pour le directeur et son équipe. Dans cet épisode, on revient aussi sur les travaux en cours à la Cavée, qui ne permettront pas de résoudre les problèmes récurrents de pelouse.

Coach Le Tallec

Anthony Le Tallec - qui s'était pourtant juré de ne jamais devenir coach ! - nous dira qu'il se sent "de plus en plus prêt" à devenir entraîneur d'une équipe sénior, même s'il entend prendre son temps pour "passer les diplômes tranquillement".

Ce "Débrief 100% HAC" est l'occasion de revenir sur les résultats de la réserve du HAC, qui espère retrouver le championnat de National 3 au plus vite, et des U19 Nationaux, en position de relégables mais loin d'être abattus. Evidemment, nos invités nous donneront leur avis sur les résultats de l'équipe première, qui affronte le FC Nantes, dimanche 30 mars, à 17h15, au stade Océane.

Notre série de podcasts sur le HAC est à retrouver sur Podcast by Tendance Ouest, Foot Normand, Le Courrier Cauchois et toutes les plateformes de streaming.